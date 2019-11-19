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UyumHRM, teknoloji sponsoru oldu

Türkiye’nin İnovasyon lideri Uyumsoft’un insan kaynakları yazılımı olan UyumHRM ürünü, PERYÖN 27.İnsan Yönetimi Kongresi’nde “Teknoloji Sponsoru” oldu. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, 21 ve 22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan kongreye, 2.500’ün üzerindeki iş insanı, karar verici yönetici ve geleceğin liderlerinin katılması bekleniyor. 

UyumHRM, teknoloji sponsoru oldu
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Kongrenin bu seneki teması “Gelecek: Dönüşüm ve Umut” olarak belirlendi. Zirvede, yapay zeka, dijitalleşme ve yeni insan kaynakları gibi konuları değerlendirilecekken, umudu hak etmek ve umut için farkındalık yaratmak konularına vurgu yapılacaktır. 

UyumHRM, insan kaynakları profesyonellerinden yoğun talep görüyor 

UyumHRM’nin insan kaynakları profesyonellerinden yoğun talep gördüğünü kaydeden Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ İnsan Kaynakları Proje Yöneticisi Ferhat Zengin, şunları söyledi:
“2019’u oldukça hareketli ve başarılı bir yıl olarak geçirmekteyiz. Yeni projeleri portföyümüze ekleyerek, hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğitim, perakende, sağlık, turizm, üretim sektörleri başta olmak üzere, hemen hemen tüm sektörlere çözüm ve katkı sunmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve insan kaynakları sektörünün gelişimine katkı yapmaktan son derece gururluyuz. Sektörün profesyonellerinden yoğun talep almaktayız” dedi. 

İnsan kaynakları yöneticilerinin, öncelikli gündemleri nelerdir? 

İnsan kaynakları yöneticilerinin, iş süreçlerini etkin ve hızlı bir şekilde yönetmeyi istediğini anlatan Ferhat Zengin, konuşmasına şöyle devam etti: 
“UyumHRM yaklaşımının önemli adımlarından birisi, otomasyon alanlarının belirlenerek tekrar edilen görevlerin otomatize edilmesiyle, İK yöneticilerine katma değerli işler yapabilmeleri için zaman yaratılması olmaktadır. Bunun yanı sıra, örneğin adayların takibi, yönetimi ve yerleştirme süreçlerinde, daha etkin bir organizasyon inşasını destekleyecek çözümler sunmaktayız. Dijital çalışma ortamlarının konuşulduğu, fonksiyonel verimlilik ve esnek iş gücünün gündemde olduğu bugünlerde, Uyumsoft firması olarak, insan kaynakları analitikleri, entegre süreçlerin yönetimi ve verimliliğin artırılması noktasında çözümlerimizi sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

UyumHRM, İK süreçlerinin dijitalleştiği web tabanlı bir platformdur 

UyumHRM çözümü, teknolojiktir, dijitaldir, bugünün ve geleceğinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Sektörü ve ölçeğinden bağımsız olarak, bütün işletmelerin İK süreçlerini dijitalleştirebileceği web tabanlı bir teknoloji platformudur. UyumHRM ürünü kullanıcıları, İK süreçlerini mobilden ve web ortamında güncel verilerle hızlı ve etkin bir şekilde yönetmektedirler. UyumHRM’nin hizmet kapsamında; online işleyen zaman ve bordro yönetimi, performans değerlendirme süreci ile ilişkilendirilebilir eğitim yönetimi, entegre iş değerleme ve ücret yönetimi, performans/potansiyel diyagramlarıyla yetenek yönetimi gibi birçok süreç mevcuttur. Uluslararası uygulanabilirliği olan UyumHRM’nin, iç pazarın yanı sıra, önümüzdeki yakın gelecekte global pazarlarda da etkin olması hedeflenmektedir…  
 

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