Uyumsoft bölgeler toplantısında yeni ürünler tanıttı

Bölgeler toplantısının açılış konuşmasını yapan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi: “Ülkemiz yazılım sektörünün lider şirketiyiz ve Uyumsoft olarak çok değerli bir işi yapıyoruz. Türkiye ekonomisine yön veren 60 binin üzerindeki işletmenin uçtan uca dijital dönüşümüne rehberlik etmekteyiz. İşimize, müşterimize, ekosistemimize yönelik projelerimizi hayata geçirerek, her yıl olduğu gibi bu yılı da yurtiçi ve yurtdışında büyüyerek yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Ne kadar veri, o kadar ileri

Bölgeler toplantısında değerlendirmede bulunan Uyumsoft Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz Arın, verinin öneminin altını çizerek, şunları kaydetti: “İşletmelerin en hayati konularından birisi “veri”dir. Ne kadar veri, o kadar ileri diyoruz. Veri yoksa yönetemezsin yönetemezsen gelişemezsin diyoruz. Şirket olarak biz bunun bilincindeyiz. Değişime ve gelişime ayak uydurmak isteyen ve uçtan uca dijital işletme olmaya talip olan işletmeler için Uyumsoft ekosistemine dahil olmaları yeterli olacaktır.” dedi.

Ülkemizin e-Dönüşüm uygulamalarında başarı öyküsü yazdığını anlatan Uyumsoft Bulut Hizmetleri Genel Müdürü Erhun Öçal, şunları anlattı: “Ülkemiz e-Dönüşüm uygulamalarında başarı öyküsü yazdı. Sektör bağımsız binlerce holding, büyük işletmeler ve kobi’ler, e-Dönüşüm sürecinde pazarın liderlerinden olan Uyumsoft’u tercih etti ve ediyor. Temmuz ayında e-Belge uygulamalarına geçecek yeni işletmelere, lider özel entegratör olarak hizmet vermeye ve uçtan uca e-Dönüşüm süreçlerini yapılandırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kurumsal kaynak planlama erp çalışmaları hakkında bilgi veren Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü Özkan Metin, şunları söyledi: “Uyumsoft ERP ailesi yazılımlarının tümünde, yeni erp versiyon 4 uygulamasına geçtik. Dünya standartlarının üzerinde bir çözüme sahip olan Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (cloud, mobil) ürünümüz ile ülkemizin yanı sıra 15 ülkede hizmet veriyoruz. Bu yıl ve gelecek yıllar ERP’da atak yıllarımız olacaktır.” dedi.

Anadolu’daki işletmelere hizmet sunduklarını ifade eden Uyumsoft Ankara Bölge Müdürü Serkan Balcı, şunları kaydetti: “Ankara bölge olarak, birçok ilimizde faaliyet gösteriyoruz. Anadolu’daki işletmelere, e-Belge uygulamaları ve kurumsal kaynak planlama eUyum ürünleri ile hizmet vermeye ve Anadolu’da büyümeye devam ediyoruz.” dedi.

Yöneticiler, ar-ge çalışmaları ve yeni ürünler hakkında bilgiler verdi

Toplantıda, Uyumsoft ekibinden, Mali İşler Direktörü Zeliha Murat Tarımer, Mali Süreçler ve Denetim Süreçleri hakkında; İnsan Kaynakları Yöneticisi Sinem Otyem, İnsan Kaynakları Süreçleri ve Planlamalar hakkında; Süreç Geliştirme ve Optimizasyon Yöneticisi Banu Söğüt ve Kalite Yöneticisi Çiğdem Demircan, Müşteri Deneyimi ile Kalite ve Süreç Yönetimi hakkında; İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak, İş Geliştirme Süreçleri ve Güncel Bilgiler, Tam Teşvik Ürünü ve Geliştirmeleri hakkında; Bulut Hizmetler Veri Yönetimi Ekip Lideri Havvanur Bilmez, Satış CRM Ürünü ve Geliştirmeleri hakkında; Pazarlama Destek Uzmanı Ceren Kasımoğlu, Satış Destek Süreçleri ve Uyum İmza hakkında; i-Dönüşüm Destek Takım Lideri Sena Hoşken, Satış Sonrası Hizmetler - Destek Süreç Yönetimi ve e-Uyum / e-Belge ürünleri ve geliştirmeleri hakında; Çözüm Ortağı Nurullah Alışık, e-Uyum Ürünü ve Geliştirmeleri, Edatra ve Ahtapot ürünleri hakkında; Yazılım Arge Yöneticisi Bülent Sarı, Eko Altyapı Ürünü ve Geliştirmeleri hakkında; Yazılım Geliştirme Yöneticisi Sevtap Turancı, Eko Ticari Ürünü ve Entegrasyon Yetenekleri ve Banka Bakiyem Ürünü hakkında; Mobil Yazılım Geliştirme Takım Lideri Sinan Demir, Eko Mobil hakkında; Yazılım Geliştirme Kıdemli Uzmanı İlker Poyraz, Apı-Webservis Entegrasyonu hakkında; Raporlama ve Destek Süreçleri Yöneticisi Fazlı Akça, Satış Sonrası Hizmetler ve Eko Destek Süreç Yönetimi hakkında; ekoSMMM Ürün Uzmanı Merve Önder, ekoSMMM ürünü ve geliştirmeleri, Pratik Fiş Ürünü ve Geliştirmeleri ve e-Ofis ürünü ve geliştirmeleri hakkında; ERP HRM Satış Yönetcisi Ferhat Zengin, Ekohr Ürünü Bilgilendirme ve Dijital Damga hakkında; Crm ve UyumPos Ürün Yöneticisi Mukaddes Konak Eko Crm Ürünü, geliştirmeleri ve Uyum Pos ürünü ve geliştirmeleri hakkında bilgiler verdiler.