Uyumsoft ERP İş ve Çözüm Ortakları Zirvesi Düzenledi

Zirvenin açılış konuşmasını Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü Özkan Metin yaptı. Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şirketin vizyonunu paylaştı. Ardından, Uyumsoft ERP Satış Direktörü Ebru Tanburacı, Uyumsoft ERP Kıdemli Satış Yöneticisi Nilüfer Ustamehmetoğlu, Uyumsoft HRM Satış Yöneticisi Ferhat Zengin, Uyumsoft Müşteri İlişkileri Direktörü Abdullah Murat, Uyumsoft İş Geliştirme ve Kanal Yöneticisi Funda Şengül Akı, Uyumsoft Bulut Hizmetleri Satış Direktörü Erhun Öçal, Uyumsoft Projeler Direktörü Yusuf Acıoğlu ve Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Danışmanı Oğuz Sakar, birer konuşma yaparak, yapılan çalışmalar ve hedefler hakkında bilgiler verdiler.

Ekosistem yapılanmasına büyük önem veren ve her platformda dile getiren Uyumsoft, iş ve çözüm ortaklarına; satış pazarlama, presales, özel çözümler ve entegrasyonlar, yurtiçi ve yurtdışı destek merkezleri, proje yardım telefon, danışmanlık A/G yönlendirme, eğitim ve sertifikasyon, stajyer yerleştirme ve yönlendirme, danışmanlık desteği, video, yazılı içerik desteği gibi birçok konuda değer katlamaya devam etmektedir.

2022 yılı Uyumsoft ERP’nin atak yılı olacak

ERP İş ve Çözüm Ortakları Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü Özkan Metin, Uyumsoft ERP ailesi yazılımlarının tümünde yeni versiyona geçtiklerini anlatarak, erp versiyon 4 uygulamasında örneğin iş zekası yazılımının uyarlanması gibi birçok yeniliğe imza attıklarını belirtti. Uyumsoft Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (cloud, mobil)’in dünya standartlarının üzerinde olduğunu, yurtiçi ve yurtdışında yüzlerce işletmede kullanıldığını ifade eden Özkan Metin, bu yılın iş ve çözüm ortakları güçbirliği ile ERP’de atak yılı olacağını kaydetti.

ERP pazarının lider firmaları arasında yer aldıklarını belirten Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, ekosistemin gücüne inandıklarını ve her platforma dile getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Uyumsoft olarak her yıl gelişiyoruz, değişiyoruz, dönüşüyoruz. Dört yıl önce 8 bin müşterimiz varken, şuan müşteri sayımız 60 bine ulaştı. Önümüzdeki süreçte, 100 bin, 200 bin müşteriye hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bizim sahaya bakışımızda, ekosistem önemlidir. Artık, rekabet firmalar arasında değil, ekosistemler arasında olmaktadır. Uyumsoft olarak 360 derece ekosistem mottosuyla, işimize, müşterimize ve sektörümüze temas eden tüm yapılarla işbirliktelikleri yapmayı önemsiyoruz. Birlikte iş yapıyoruz, değer üretiyoruz, ticaret yapıyoruz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz. Birlikte hepimizin önü açık, başarılı projelere imza atacağız.” dedi.

Uyumsoft ERP global projelere imza atacak

Uyumsoft ERP Satış Direktörü Ebru Tanburacı, Ocak ayında Uyumsoft ailesine katıldığını belirterek, güçbirliği yaparak birlikte yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Uyumsoft ERP Kıdemli Satış Yöneticisi Nilüfer Ustamehmetoğlu, tüm sektörlere hizmet verdikleri ve bu yıl özellikle tekstil, mağazacılık gibi sektöründe ciddi bir büyüme yakalayacaklarını kaydetti.

Uyumsoft HRM Satış Yöneticisi Ferhat Zengin, geçtiğimiz yılın başarılı bir yıl olduğunu ve birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Bu yılın insan kaynakları projelerinde atak yılı olabileceğini ifade eden Zengin, lojistik, bankacılık, finans, inşaat gibi tüm sektörlere hizmet vereceklerini kaydetti.

Uyumsoft Müşteri İlişkileri Direktörü Abdullah Murat, binlerce müşterinin erp süreçlerini başarıyla yönettiklerini ifade ederek, işletmelerin ajandalarında olan dijital dönüşüm yol haritalarına rehberlik ettiklerini kaydetti.

Uyumsoft İş Geliştirme ve Kanal Yöneticisi Funda Şengül Akı, bir önceki yıla oranla geçtiğimiz yıl iş ve çözüm ortaklarıyla yaptıkları projelerin ciddi bir artış gösterdiğini anlatarak, güçbirliğini daha da güçlendirerek yola devam edeceklerini belirtti.

Uyumsoft Bulut Hizmetleri Satış Direktörü Erhun Öçal, e-Dönüşümde lider özel entegratörler arasında yer aldıklarını kaydederek, 60 binin üzerindeki firmanın uçtan uca dijital dönüşümüne rehberlik ettiklerini ve yeni tebliğlerle birlikte binlerce yeni müşteriye hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.

Uyumsoft Projeler Direktörü Yusuf Acıoğlu, ERP projelerinin büyük bir bölümünü iş ve çözüm ortakları ile yaptıklarını belirterek, iş ve çözüm ortaklarıyla daha fazla proje yapmak için çalışacaklarını kaydetti.

Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Danışmanı Oğuz Sakar, Uyumsoft’un Erp (cloud- mobil) ürün ailesinin sektör ve ülke bağımsız olduğunu ifade ederek, global ölçekte birçok proje yapılacağını sözlerine ekledi.