Uyumsoft KOBİ'ler için

Lider özel entegratör Uyumsoft, sistemin 7/24 erişilebilir ve çalışılabilir olmasını sağlarken, dijital dönüşüm uzmanları ile kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

Yerli ve yabancı işletmelerin, uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft, bu yıl 24.’ncü yılında ve yerli ve yabancı 30 binin üzerindeki müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü gerçekleştiriyor. Uyumsoft’un ürün ailesinde; e-Belge e-uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları ile Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK (veri yedekleme), AHTAPOT (veri transfer çözümü) dahil 30’u aşkın yazılım ürünü yer alıyor.

Özel entegratör Uyumsoft AŞ, e-Belgede Kobilere şunları sağlıyor:

1)e-Belgeleri, GİB’in belirlediği ve yayınladığı teknik kılavuzlara göre oluşturur, gönderir ve takibini yapmaktadır.

2)e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’da, mükellefin mali mührüne gerek olmadan, kendi mali mührü ya da yüksek hızda imzalama gücüne sahip HSM cihazıyla elektronik kayıtları imzalamaktadır.

3)Sistemlerin, 7/24 erişilebilir ve çalışıyor olmasını taahhüt etmektedir.

4)Mükellefe sunduğu portalda, elektronik kayıtlara ulaşabilmesini sağlamaktadır.

5)Mevzuat veya teknik kılavuzlarda bir güncelleme olduğunda, bunu mükellef adına takip eder, bilgilendirmeyi yapar ve güncellemeleri uygulamaktadır.

7)Özel entegratörün sistemi ile, mükellefin kulllandığı iş yazılımı arasında, verilerin alış-verişinin yapılması mümkündür.

Kobi’lerin dijitale ilk adımı, e-Belge kullanımı ile kazandıkları avantajlar nelerdir?

1-Kobi’ler, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter gibi e-Belge uygulamalarının kullanımı ile, gelir-gider takibi ve gelen-giden fatura trafiğini kolaylıkla yönetebilir.

2-e-Belge uygulamalarına geçiş yapan Kobi’ler, hem zamandan, hem de kağıt, kargo, arşiv, saklama gibi maliyetlerden tasarruf ederek, işlerini aksatmadan ticaretlerini sürdürebilirler.

3-e-Uyum mobil uygulaması ile mobilden fatura oluşturma, gönderme ve arşivleme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler.

4-Elektronik fatura işlemlerinin zaman ve mekân bağımsız bir şekilde erişilebilirler.

5-Operasyonel verimliliklerini arttırarak, rekabette bir adım önde olabilirler.

6-Tüm gelen, giden, arşivlenen veya iptal edilen faturalarını tek ekranda görüntüleyerek tüm fatura süreçlerini hatasız takip edebilirler.

7-e-Uyum’un muhasebe ve ön muhasebe programlarına rahatlıkla entegre olması sayesinde tüm muhasebe süreçlerini uçtan uca sorunsuz yönetebilirler.