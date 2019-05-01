Uyumsoft, &NOW Business&Tech Week’e katılıyor

Türkiye’nin 19 yıldır İnsan Kaynakları alanındaki en büyük organizasyonu olan zirve, 2019 yılında “Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları” temasıyla, teknolojiyi değiştiren insanla, teknolojinin değiştirdiği insanı aynı ortamda bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu önemli etkinlikte yer alan Uyumsoft, “Sizin için Buradayız” konseptli standını ziyaret eden katılımcılarla, yenilikçi ve uçtan uca insan kaynakları çözümü olan UyumHRM ve diğer çözümleri konusunda bilgi paylaşımında bulunacak.



Yazılım şirketlerinden danışmanlık şirketlerine insan kaynakları ve bağlantılı sektörlerin en önemli oyuncularının bulunacağı zirveye katılımcıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.



Türkiye’nin İnovasyon Döngüsü Lideri Uyumsoft



1997’de, %100 yerli sermaye ile global iş dünyasının teknolojik dönüşümüne rehberlik etmek üzere yola çıkan Uyumsoft, işe ve insana değer katan çözümler üreterek, son 5 yıldır, her yıl ortalama %30’un üzerinde büyüme kaydetmektedir.



Şirketlerin en değerli kaynağının paradan önce insan olduğuna inanan ve son 7 ayda insan kaynağını yaklaşık %20 artıran Uyumsoft, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Bakü’deki 6 ofisinde 200’ün üzerindeki çalışanı ve ekosistemindeki 250’yi aşkın iş ve çözüm ortağıyla binlerce müşterisine hizmet vermektedir.



Uyumsoft; UyumERP, UyumHRM, EkoTicari&EkoHR gibi çözüm ve hizmetleriyle yurtiçi ve yurtdışı 500’ün üzerindeki ERP projesini yerinde kurulum, bulut ve mobil platformlarda başarıyla hayata geçirmiştir. Ayrıca iDönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter vd) uygulamaları, Banka Bakiyem ve Uyumpos gibi bulut tabanlı çözümlerle 10 binin üzerindeki müşterisine hizmet vermektedir.



Global inovasyon trendinin ülkemizdeki lideri olan ve yıllık gelirinin %31’ni ar-ge ve inovasyon faaliyetlerine ayıran Uyumsoft, HAVELSAN’ın en iyi yazılım firmaları kategorisi olan A-Grubu tedarikçi listesinde yer almaktadır.