Uzaktan eğitime tekno indirim

2 milyon bilgisayar

Türkiye’de yüzde 27’lik bilgisayar pazar payıyla sektör lideri olan Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, “Geçen yıl Türkiye’de 1.6 milyon adet bilgisayar satılmıştı. Pandeminin etkisiyle bu yılın ilk altı ayında bilgisayar pazarında yüzde 41’lik bir büyüme oldu ve 915 binlik bir satış gerçekleşti. Yılsonuna kadar Türkiye’de 2 milyon adet bilgisayar satılacağını, piyasanın da yüzde 25’lik bir büyüme trendi yakalamasını öngörüyoruz” dedi.

34 milyar TL ciro

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da “Ilk 6 ayda teknoloji ürünleri pazarında yüzde 17 büyüme sağlandı ve 34 milyar TL seviyesinde ciro gerçekleştirildi. Pazarın satışlardaki yıldızı ise bilgi teknolojileri oldu. Evden online eğitim, uzaktan çalışma nedeniyle notebook, tablet ürünlerine olan talep büyümeyi tetikledi ve bu ürün gruplarının yer aldığı bilgi teknolojileri kategorisi geçen yıl aynı döneme göre ilk 6 ayda yüzde 76’ya yakın bir büyümeyi yakaladı. TV kategorisinde yüzde 19, telekomda yüzde 13 büyüme gerçekleşti” diye konuştu.

Modemden klavyeye

Okulların ilk etapta online eğitim verecek olmasının en çok notebook ve tablet ürünlerine talebi artırdığına dikkat çeken Gürcan, şu bilgileri verdi: “Pazarda geçen yıl ağustos ayına göre notebook satışlarında yüzde 100, tablet satışlarında yüzde 65 seviyelerinde büyüme yakalandı. Okula dönüş kampanyaları ile akıllı telefon ve giyilebilir ürün satışları da hareketlendi. Ayrıca, modemler, webcamler, harddiskler, mouse ve klavyeler, kablo adaptörler, kulaklıklarda da son haftalarda satış artışları başladı. Eylülde de bu trendin sürmesini bekliyoruz.”

İşte son dönemde indirime giren ve öğrencilerin en çok işine yarayacak bazı güçlü cihazlar...

YÜZDE 50’YE VARAN AVANTAJ

Haftanın olayı: Uçuş modlu saç şekillendirme aleti

Dyson, akıllı ısı kontrolüne sahip kablosuz saç şekillendirme cihazı Corrale’yi Türkiye’de 3.499 TL’den satışa sundu. Farklı saç şekillerine göre ısıyı otomatik ayarlayabilen cihaz, 70 dakikalık bir şarj süresi sonucunda 30 dakikaya kadar pil ömrü sunabiliyor. Uçuş modu özelliği de olan cihaz, hava yolculuğunda da kolaylıkla kullanılabiliyor. Yani seyahatlerde kabin bagajı ve el çantasında da taşınabiliyor.

Görme engelliye yapay zeka

Microsoft, yapay zekâ ve bulut teknolojilerini kullanarak görme engellilerin gündelik hayatını kolaylaştıran Seeing AI uygulamasının Türkçe sürümünü kullanıma sundu. Uygulamayı kullanan görme engelliler; telefonlarının kameraları aracılığıyla çevrelerindeki tüm görsel öğeleri ses yoluyla algılayabiliyor; metin okuyabiliyor, alışverişlerini daha kolay bir şekilde yapabiliyor.

Murat Gülderen/Posta Gazetesi

