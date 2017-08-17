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Uzaya 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış uydu gönderildi

CAPE CANAVERAL (AA) - Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) Rus astronotlar, 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış dünyanın ilk uydusunu uzaya gönderdi.UUİ'de bulunan Fyodor Yurchikhin ve Sergey Ryazanskiy, istasyondaki 6 saatlik yürüyüşleri sırasında,...

Uzaya 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış uydu gönderildi

CAPE CANAVERAL (AA) - Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) Rus astronotlar, 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış dünyanın ilk uydusunu uzaya gönderdi.
UUİ'de bulunan Fyodor Yurchikhin ve Sergey Ryazanskiy, istasyondaki 6 saatlik yürüyüşleri sırasında, uzaya toplam 5 nano uydu bıraktı. Kozmonotların bıraktığı uydulardan birinin kılıfı ve pil kutusu 3 boyutlu yazıcıda hazırlandı.
Kozmonotlar, elektronik kısımları normal elektronik aksamdan oluşan uyduyu uzaya göndererek 3 boyutlu yazıcılarda oluşturulan parçaların uzay ortamında nasıl tepki vereceğini gözlemlemeyi amaçlıyor.
Siberya Tomsk Politeknik Üniversitesinde yapılan uyduyla uzaya çok sayıda dilde selam da gönderildi.
Ağırlıkları 4,5 ila 10 kilogram arasında değişen uyduların 5-6 ay yörüngede dönmesi bekleniyor.

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UyduAstronot3 Boyutlu Yazıcı
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