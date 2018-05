Venus Z20 satışa çıktı - Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan: - "Venus Z20’yi V Hepyeni’ye aylık 119 TL taksitle abone olarak alanlar 18 ay sonra yeni modelle değiştirebilecekler. Böylece tüketicilerimiz cep telefonunda hep yeni teknolojiyi takip edecekler"

İSTANBUL (AA) - Vestel'in yeni telefonu Venus Z20, lansmana özel kulaklık hediyesi ve V Hepyeni abonelik fırsatıyla satışa çıktı.

Şirket açıklamasına göre, Vestel'in Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus’ün yeni modeli Z20, iki bin 99 TL'lik fiyatıyla satışa çıktı.

Fotoğraf özellikleriyle dikkati çeken Venus Z20, 16 MP+5MP arka ve 8 MP flaşlı ön kamerası ile yüksek kalitede fotoğraflar vadediyor.

Çift kamera sistemi, portre modunda çekilen fotoğraflarda arka planı bulanıklaştırarak objeyi daha keskin efektle ön plana çıkarıyor. Hareketli objelere otomatik odaklanma özelliği Pdaf ile anı yakalayan Z20, 4K kalitesinde saniyede 30 kare, 1080p HD kalitesinde ise saniyede 120 kare video kaydı yapabiliyor.

Ayrıca inceltilmiş ekran çerçevesi ile genişletilmiş bir görüş alanı sunan cihaz, 18:9 Full HD Plus IPS, 5.65 inç 1080x2160 çözünürlüklü ekranı ile üstün bir kullanım deneyimi sağlıyor.



- "18 ay sonra yeni modelle değiştirebilecekler"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, akıllı telefon üretirken hedeflerinin, müşterilere yüksek teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla sunmak olduğunu vurguladı.

Sosyal ağların yoğun olarak kullanıldığı Türkiye’de kullanıcılar için cep telefonunda fiyatın yanı sıra aranan en önemli özelliğin fotoğraf kalitesi olduğunu belirten Erdoğan, "Bu konuda tüketicinin beklentisini fazlasıyla karşılayacak olan Venus Z20, ön ve arka kameraları, hafızası, ekran boyutuyla ile fotoğraf tutkunlarını çok memnun edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye’de cep telefonu değiştirme sıklığının 1,5 yıl olduğunu belirterek, Venus Z20’yi V Hepyeni’ye aylık 119 TL taksitle abone olarak alanların 18 ay sonra yeni modelle değiştirebileceklerini böylece tüketicilerin cep telefonunda hep yeni teknolojiyi takip edeceklerini kaydetti.



- Venus Z20 avantajları



Lansmana özel yapılan kampanya ile perakende satış fiyatı 229 TL olan Desibel Bluetooth kulaklık Venus Z20 alanlara ücretsiz veriliyor.

Öte yandan Vestel’in perakende de yeni bir dönemi başlatan V Hepyeni aboneliği ile Venus Z20 alanlara değeri 695 TL’yi bulan TV+, fizy ve Venus Güvencem’den oluşan fırsat paketi hediye ediliyor. Böylece canlı TV kanalları, Oscar’lı filmler, Premier Lig, NBA ve çok daha fazlasını sunan TV+, milyonlarca şarkı ve video klibi sunan fizy 18 ay boyunca ücretsiz kullanılabiliyor.

Venus Güvencem hizmet paketi de bozulma, kırılma ve hırsızlığa karşı güvence sağlıyor. Bu pakette ayrıca ön ve arka cam koruyucu film de bulunuyor.

Z20 alanlara yayın akışına bağlı kalmadan yılda en az bin film, dizi, belgesel, müzik, spor içeriklerini, her an her yerde izleme imkanı sunan Filbox Hemen, 6 ay boyunca ücretsiz geliyor.

Ayrıca, kişiye özel diyet planı ve sağlıklı yaşam içerikleri sunan diyet platformu Diyetkolik’ten 6 aylık diyet planı hediye verilecek.