Veri iletişiminde tam kontrol

Enerji sektörü gibi kritik veri iletiminin önemli olduğu sektörlerde, sistemde yaşanan kopmalar büyük sorunlara yol açabiliyor. Veri iletişiminin başka hiçbir dış sisteme bağımlı olmaması bu nedenle çok önemli. Afet ve toplumsal olaylardan kaynaklı elektrik ve haberleşme kesintilerinde iletişimin kopmaması haberleşme sisteminin sadece size ait olduğu radyo haberleşme sistemlerini kullanmakla mümkün olabiliyor.



Operatörlerde yaşanacak arızalar veya bant genişliğindeki değişikliklerden bağımsız bir şekilde çalışmasını sürdüren sisteme, olası bir arıza durumunda kolayca müdahale edilebiliyor, sistem fiziksel zarar gördüğündeyse değiştirilmesi ya da yenilenmesi kısa süre içerisinde gerçekleştiriliyor.



Radyo modem teknolojisinin bir avantajı da erişilebilirlik noktasında ortaya çıkıyor. Yüzde 99 erişilebilirlik oranıyla kablolu cihazların sağlayabildiği hizmet kalitesini kablosuz olarak sunabilen sistem, az güç tüketimi özelliği sayesinde de enerji bulunmayan ortamlarda bile akü ya da güneş paneli sistemiyle rahatlıkla çalıştırılabiliyor.



Uzman mühendislik hizmetleri



Radyo modem ağları diğer teknolojilere göre daha uzman bir network tasarımı gerektirmektedir. Sistem doğru kurulum ile uzun süre performanslı çalışabilirken, yanlış kurulumlarda sağlıklı haberleşme sağlanamayabiliyor. Bu sebeple katma değerli mühendislik hizmetleri sistemin doğru çalışması açısından oldukça önemli olmaktadır. Türkiye distribütörlüğünü BİLKO’nun üstlendiği, enerji sektöründe gerçekleştirdiği sayısız projelerle radyo haberleşme sistem hizmetleri veren SATEL, yüksek kalitede ürünleri ve anahtar teslim mühendislik hizmetleriyle veri iletişim çözümleri sunmaktadır.