Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Vitrifiye Seramik ABD ekonomi fransa türkiye
Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti
Ücretsiz taksi hizmeti
Cigna Finans’ta üst düzey atama
Cigna Finans’ta atama
Kişisel veri bankacılığı
Kişisel veri bankacılığı
İşe 350 kişi daha alacak
İşe 350 kişi daha alacak
İSO'dan hijyen atağı
İSO'dan hijyen atağı

Veri yükleme hızını 4 kat artırdı

Vodafone, koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçiren müşterileri için yeni bir hizmet sunuyor. Vodafone, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızını ücretsiz olarak 4 kat artırdı. Vodafone fiber ev interneti müşterilerinin altyapılarına göre kademeli olarak güncellemeler yapılmaya başlandı.

Veri yükleme hızını 4 kat artırdı
banner17

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, koronavirüsle mücadele döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor. Şirket, salgından korunmak için günlerini evde geçiren müşterilerine kaliteli ve verimli internet deneyimi sunmak üzere yeni bir kampanya başlattı. Buna göre Vodafone, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızlarını ücretsiz olarak 4 katına çıkardı. Vodafone böylece, özellikle YouTube gibi sosyal medya platformlarına video yükleyen, online oyun oynayan, uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında ödevlerini gönderen, dosya aktarımı gerçekleştiren, canlı yayın ya da video konferans yapan müşterilerinin internete veri yükleme süresini önemli ölçüde kısaltacak.

Vodafone fiber ev interneti müşterilerinin altyapılarına göre kademeli olarak güncellemeler yapılmaya başlandı. Müşteriler, daha hızlı veri yükleme hizmetinden 1 Haziran 2020 tarihine kadar yararlanabilecek.

Engin Aksoy: “Daha kaliteli internet deneyimi için veri yükleme hızımızı artırdık”

Vodafone’un yeni hizmetini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkece alınan tedbirlere uymamız ve evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Bu dönemde günlerini evde geçiren müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak üzere yeni bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerimizin veri yükleme hızlarını ücretsiz olarak 4 katına çıkarıyoruz. Böylece, evden çalışan, uzaktan eğitim gören, online oyun oynayan ya da internete video yükleyen müşterilerimize daha kaliteli ve verimli bir ev interneti deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, ‘önce dijital’ düşünerek herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Vodafone’un fiber ev interneti hizmetinden faydalanmak isteyen müşterilerin, Vodafone Yanımda uygulamasına girmeleri, Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri, www.vodafone.com.tr’ye girmeleri ya da 0850 542 9 542 no’lu telefonu aramaları yeterli oluyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Engin AksoyVodafoneFiberVeri YüklemeUpload
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5