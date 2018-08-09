Vestel, Venus Go modelini yarın satışa sunuyor

İSTANBUL (AA) - Vestel, şubat ayında Barselona'da düzenlenen Mobile World Congress'de tanıttığı Venus Go modelini yarın satışa sunuyor.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Venus Go, özellikle ilk defa akıllı telefon kullanacaklar için uygun fiyatlı bir tercih olacak.

899 TL’lik fiyatıyla özellikle ilk kez akıllı telefon deneyimi yaşayacaklara hitap edecek Venus Go, yeni ve yeniden tasarlanan uygulamalar ile oluşturulan Android 8.1 Oreo'nun Go Edition versiyonu ile üretildi.



Telefon hafızasında çok daha az yer kaplayan ve bu sayede kullanıcıya Android’in diğer versiyonlarına göre 2 katına kadar daha fazla kullanım alanı sunan Go Edition sürümünde, özelleştirilmiş Google uygulamaları olan Google Go, Files Go, Gmail, Maps Go, YouTube Go ve Asistan ön yüklü olarak geliyor. Bu uygulamalar da diğer Google uygulamalarına göre yüzde 50’ye kadar daha az yer kaplıyor.



Daha küçük uygulama boyutları, daha hafif güncellemeler, daha fazla depolama alanı sayesinde Venus Go hızlandırılmış bir telefon deneyimi sunuyor.

Kullanıcılar Google Fotoğraflar uygulamasının yedekleme özelliğini kullanarak fotoğrafları bulutta yedekleyebilir ve telefonunun hafızasında yer açabilirler. Depolama alanı dolmadan, silinebilecek dosyalarla ilgili akıllı öneriler alabilirler. Ayrıca WPA2 şifreleme ile dosyaları güvenli bir şekilde paylaşabilirler.



5" HD IPS 2.5D özellikli ekranı, 1.3 Ghz 4 Çekirdekli Qualcomm işlemcisi ile gelen Venus Go, Venus müşterilerine özel bulut hizmeti VCloud’dan 50 GB depolama alanını 1 yıl boyunca ücretsiz şekilde sunuyor.