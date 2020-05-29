Vodafone, yeni teknolojisini Türkiye’de hayata geçirdi

Geçen hafta ki Ramazan Bayramı ve 2019 yazında yaşanan depremlerde vatandaşların GSM operatörlerinden hizmet almada kesinti yaşaması, 2 operatör şirketi de yeni teknolojilere yöneltmeye devam ediyor. Bu kapsamda Vodafone Türkiye, şebekesinde Segment Yönlendirme teknolojisini kullanan ilk operatör oldu. Söz konusu uygulama, alışılagelmiş hedef bazlı yönlendirme yerine kaynak bazlı yönlendirme yaparak trafiğin omurga üzerinde daha esnek, verimli ve hızlı dağılmasını sağladığı açıklandı.

İhtiyaçlara daha hızlı yanıt verilecek

Tamamen dijital ve programlanabilir bir şebeke yapısına geçilmesini mümkün kılan bu teknoloji sayesinde, müşteri talep ve sorunlarına çok daha hızlı yanıt verilirken, yüksek kaliteli servisler kesintisiz sunulabilineceğini ifade eden Vodafone Türkiye İcea Kurulu Başkan Yardımcısı Rerolle şunları söyledi:

“Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için şebeke altyapımızı en yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’de segment yönlendirme teknolojisini kullanan ilk operatör olduk. Bu teknoloji, daha kolay büyüyebilen, programlanabilen, sorunlara daha hızlı ve otomatik müdahale edebilen ve kaynakları daha verimli kullanan bir şebeke yapısına sahip olmamızı sağlıyor. Böylece, müşterilerimize geniş bir servis kataloğu sunabileceğiz. Farklılaştırılmış servisleri daha hızlı ve yüksek kapasiteyle sunarken, müşterilerimizin yeni nesil servis taleplerine de daha kolay yanıt verebileceğiz. Servislerimizi ayrıştırarak talep edilen servis tipine göre farklı taahhütlerde bulunabileceğiz. Örneğin, bireysel müşterilerimize oyun uygulamaları için farklı servis kalitesi sunarken, kurumsal müşterilerimize bulut uygulamalarına belli sürede erişim garantisi taahhüt edeceğiz. Segment yönlendirme teknolojisini halihazırda iki büyük merkezimizde aktif olarak kullanıyoruz ve kısa sürede tüm omurga şebekemizde çalışır hale gelecek. Vodafone Türkiye olarak, teknolojide ilk’lere imza atmaya devam edeceğiz.”