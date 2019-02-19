Workup Girişimcilik Programı’nda 4. dönem başladı

Kolektif House Levent bünyesinde mentor Ömer Erkmen liderliğinde yürütülen Workup Girişimcilik Programı teknoloji tabanlı, fikir aşamasını geçmiş, iş modeli doğrulanmış ve ölçeklenme potansiyeli olan her girişime kapılarını açıyor. Programa kabul edilen girişimler, çalışmalarını 6 ay boyunca Kolektif House Levent’te sürdürürken, başta Ömer Erkmen olmak üzere, alanında uzman pek çok ismin mentorluğunda kendilerini geliştirmenin yanı sıra İş Bankası Grubu şirketleri ile bağlantı kurma imkânı da elde ediyor. Girişimlere 360 derece destek sunan programa kabul edilen girişimlerden herhangi bir ücret ya da hisse talep edilmiyor.



Workup kültürünün önemli bir parçası olarak yeni dönem girişimleri ile mezunlar da sık sık bir araya geliyorlar. Girişimlerin yaşadığı sorunların benzerlikleri düşünüldüğünde bu kültür yeni girişimler için önem teşkil ediyor.



Bugüne kadar toplam 8 binin üzerinde başvuru alan Workup’ta, 4. dönem için değerlendirilen 2 bine yakın başvuru arasından seçilen 23 girişim, Workup takımı, mentorları ve İş Bankası grubundan yöneticilerin bulunduğu jüriye sunum yaptılar. İş modellerini, takımlarını, hedeflerini ve programdan beklentilerini jüriye anlatan girişimlerden en yüksek puanı alan 12 girişim programa kabul edildi.



Workup Girişimcilik Programı’nın 4. dönemine seçilen girişimler:



Alivex: Geliştirdiği web ve mobil uygulamalar ile katılımcıları kendilerine uygun spor aktiviteleriyle buluşturmayı hedefleyen ve aktivite organizatörlerine sunduğu SaaS çözümü aracılığıyla aktivitelerini profesyonelce yönetebilmelerini sağlayan platform.



Cello: Yabancı turistlerin otellerde ve şehirlerde yaşadığı iletişim ve erişim sorunlarını, konaklayacakları otel odasına yerleştirdikleri, yerleşik ara yüzlü bir akıllı telefonla çözen IoT girişimi.



Givin: Markaların, ünlü isimlerin ve kullanıcıların platforma bağışladıkları ürünlerin satışından veya sundukları deneyim aktivitelerinin gelirlerinden elde edilen tutarı sivil toplum kuruluşlarına bağış olarak aktaran sosyal girişim.



Gmply: Kurumsal şirketler ve eğitim şirketlerinin kendi interaktif eğitim videolarını hazırlayabilmelerini ve videolar üzerinden gerçek zamanlı KPI ölçümleri almalarını sağlayan SaaS çözümü.



Grabono: Kafe ve restoran işletmelerinin müşterilerine verimli ve sürdürülebilir bir sadakat programı sunabilmelerini sağlayan mobil platform.



Juphy: Şirketlerin tüm iletişim kanallarına gelen müşteri mesajlarını tek platformda yönetmelerini sağlayan SaaS girişimi.



Otoparlat: Mobil uygulama üzerinden sipariş alarak müşterilerin araçlarını bulunduğu yerde su kullanmadan temizleyen girişim.



PCI Checklist: Kart verisi kullanan işletmeler için zorunlu olan PCI-DSS sertifikasyonunun gerçek zamanlı süreç yönetimini, güvenlik analizini ve uyarı sistemini sağlayan platform.



Project Showcase: Yazılım geliştiricilerinin kendi tanıtımlarını yapabilmeleri amacıyla kişisel portföyleri için web sitesi oluşturmalarını sağlayan SaaS platform.



Securezi: Geliştirdiği yeni nesil IoT cihazıyla geleneksel güvenlik konseptini tak-çalıştır hale getiren, bu donanım ile kameralı alarm ve akıllı izleme hizmeti sunan girişim.



Sertifier: Eğitim veya katılım sertifikalarına ihtiyaç duyan kurum ve şirketlere çevrimiçi olarak kolaylıkla tasarlanabilir, takip edilebilir, dağıtılabilir ve blockchain ile depolanarak doğrulanabilir sertifika hizmeti sunan web uygulaması.



Tolkido: Otizmli çocukların konuşma eğitimlerinde kullanılan görsel eğitim kartlarını geliştirdikleri donanım ile kişiselleştirilebilir hale getirerek, çocuğun yaşam alanında bulunan nesneleri, sesli ve etkileşimli eğitim materyallerine dönüştüren sosyal girişim.