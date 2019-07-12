Yapay zeka uçak biletinizi alacak ve check-in de yapacak

“Müşteri yoğunluğu ve müşteri taleplerinin hızla değiştiği göz önünde bulundurulduğunda havacılık sektörü de chatbotların sunduğu yeni kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleriyle ciddi gelir artışları sunacağı bir alan” diyen Mete Aktaş şunları kaydediyor: “Chatbotlar artık hayatımızın her alanında bizlere kolaylıklar sağlıyor. Örneğin bir pizzayı chatbot aracılığıyla sipariş etmek, chatbottan tavsiyeler alarak finans yönetimi yapmak hatta bir chatbot ile şakalaşmak bile mümkün. Aynı uygulamaları havacılık sektöründe de rahatlıkla görebiliriz. Sizi tanıyan seyahat alışkanlıklarınızı bilen yapay zekaya sahip asistanınız uçak biletinizi alabilir, check-in yapabilir, kayıp bagajınızı sorgulayabilir, otel rezervasyonunuzu yapabilir hatta avantajlı uçuş önerilerinde dahi bulunabilir. Yurt dışında birçok başarılı örneğini görüyoruz. Türkiye’de de havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin bu uygulamaları yatırım gündemine aldığını biliyoruz. Biz Cbot olarak pazar lideri olduğumuz finans sektöründeki referanslarımızın gücü ve gelişmiş yapay zeka teknolojimizle havacılık sektörüne özel başarılı bir havayolu sanal asistanını hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı ciddi anlamda yoğunlaştırmış durumdayız.”



Chatbotlar havacılık sektöründe yeni bir dönem başlatacak



Chatbotların havacılık sektöründe kullanılması halinde yeni bir döneme girileceğinin de altını çizen Metin Aktaş, chatbotların kullanıcıların aradıkları hizmete kolay bir biçimde erişebilmesini sağlamasının yanı sıra satış ve pazarlama süreçlerinde yaratacağı katma değer ile şirketlerin gelirlerinde ciddi oranda artışa imza atacağını belirtiyor. Havacılık sektöründe müşterilerden gelecek soruların çok geniş kapsamda ve çeşitli olabileceğinin de farkında olduklarının altını çizen Aktaş şunları söylüyor: “Chatbotlarımız karşılaşabilecekleri farklı sorulara ve sohbet tiplerine cevap verebilecek şekilde eğitiliyor. Sohbet sırasında konunun değişmesi durumunda bile hızlıca adapte olarak gereken cevabı üretiyor ve sonrasında ana konuya tekrar dönüş sağlayabiliyor. Bu sayede havacılık sektöründe oluşabilecek beklenmedik sorulara da cevaplar üreterek kullanıcılara bekledikleri hizmeti sağlıyor” dedi.