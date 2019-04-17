Yapay zekada Çin mi ABD mi lider olacak?

Buradaki temel dayanakların başında, teknolojinin pek çok alanında olduğu gibi yapay zeka alanında da temel bilimsel yaklaşımların ağırlıklı olarak bu coğrafyadan çıkması, çok sayıda girişimin burada kurulması, ABD’li teknoloji ve internet devlerinin yapar zeka alanına girmesine kadar pek çok sebep sayılabiliyor.



Çin aradaki farkı hızlıca kapatmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkedeki internet ve teknoloji devleri yapay zeka alanında çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Çin devleti ayrıca yapay zeka alalında liderlik için 2030 yılını şimdiden işaret ediyor. ABD ile Çin’in yapay zeka alanındaki rekabeti büyüyerek sürüyor. Bu iki ülkenin liderlik ettiğini düşünürsek AB ülkeleri, Kanada ve Japonya gibi ülkeler de elbette takiplerini sürdürüyorlar. İngiltere’nin diğer ülkelere göre biraz daha önde olduğu da kabul görüyor.



2030'a kadar yapay zekanın küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar eklemesi bekleniyor



Çin, vatandaşlarının verilerini açıkça ve büyük bir soğukkanlılıkla topluyor. Bu çok büyük veriler sayesinde gelişen makine öğrenmesi sayesinde Çin, dünyada yapay zeka çalışmalarında liderliğe doğru koşar adımlarla ilerliyor. Verilerin kontrolünün veri sahiplerinde olması talebi batıdaki tüketicilerde giderek artarken, Çin tüketicileri ise kendi verilerinin, makine öğrenmesiyle güçlendirilmiş dünyanın en gelişmiş ekonomik modelini oluşturmasına da seyirci kalıyorlar. PriciwaterhouseCoopers’ın tahminine göre 2030’a kadar Yapay zekânın küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar eklemesi bekleniyor. Bu rakamın yarısının Çin’e, çeyreğinden daha azının ise ABD’ye eklenmesi tahmin ediliyor.



Çin 380 milyar dolarlık akıllı şehir kuruyor



Yapay zeka yaşadığımız yerleri de tamamen dönüştürmeye aday. Çin hükümeti aynı zamanda bir akıllı şehir inşa ediyor. 3 milyon kişiyi barındıracak olan şehrin inşası için 380 milyar dolar harcanması bekleniyor. Şehirde veri toplamaya yönelik bir altyapı kullanılacak ve yollarda ise tamamen sürücüsüz araçlar olacak. Sürücüsüz araçlar için bir süper otoyol inşa edilecek ve bu araçlar normal arabaların ortalama hızından %30 daha hızlı gidecek. Bununla birlikte trafik kazalarındaki ölüm oranlarının ciddi oranda düşmesi bekleniyor. Çin’in üzerinde çalışmakta olduğu bir diğer proje ise Sharp Eyes. Bu proje sayesinde ülkedeki tüm canlı yayın yapan kameralar birbirleriyle iletişim içinde olarak anlık bir şekilde suçları ve düzensizlikleri tespit edebilecek. Bu sistemler köylere kadar genişletilecek. Bazı pilot bölgelerdeki uygulamalarda ise şimdiden suç oranlarında ciddi oranda azalma görülmüş durumda. Bu gelişmeler doğrultusunda Çin’in yakın süreçte yapay zeka alanında ABD’yi geçmesi gündeme geliyor.



Türkiye de yapay zekada 'Ben de varım' diyor



Yapay zeka gündemine ilişkin görüşlerini paylaşan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kurucusu Halil Aksu, “Türkiye’de son dönemde bu alanda dikkat çekici çalışmalar bulunuyor. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) başta olmak üzere yapay zeka alanında ciddi atılımlar var. Özel sektörün yapay zeka alanında çok ciddi projeleri bulunuyor. Yapay zeka ekosisteminin hızlıca büyüdüğünü görüyoruz. Bu yıl Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda 14 Mart’ta ikincisi düzenlenecek Türkiye Yapay Zeka Zirvesi bu alana verilen önemi vurguluyor. Türkiye’de pek çok sektörden 1000’in üzerinde katılımcının takip edeceği 50’den fazla oturumda yapay zeka her yönüyle ele alınacak. Bu alanı merak eden herkes bu önemli etkinliği takip katılmalı” diyor.



Yapay zeka kaçınılmaz bir şekilde teknolojinin, toplumun, ekonominin, hatta siyasetin ve hukukun tüm alanlarına nüfuz etmiş durumda. Telefonlarımıza, arabalarımıza, fabrikalarımıza ve savunma sanayii sistemlerine kadar. Zaman içerisinde bu yeni teknolojiler dünyanın ekonomik ve askeri güç dengesini dönüştürecek. Yani, her kim yapay zekada lider ise dünyayı o yönetecek.