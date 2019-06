Yarım trilyon dolarlık sektörü akıllı etiket teknolojisi koruyacak

Tüketicinin ihtiyaç ve beklentileri, global ölçeği 2018’de 500 milyar doları geçen ve 2023 yılına kadar 800 milyar dolara ulaşması beklenen kozmetik sektörünü köklü biçimde değiştiriyor. Yılda ortalama %7,14 büyüme gösteren kozmetik sektörünün gördüğü yoğun ilgi, çoğunlukla küçük ama yüksek fiyatlı ürünlerin sergilendiği bölümlerde mağazalardaki güvenliğin önemini daha da artırıyor.



Güzellik ve bakım ürünlerinde self servis alışveriş standartlaşıyor. Deneyimlemenin ön planda olduğu güzellik ve bakım ürünleri beraberinde perakendecileri yenilikçi güvenlik çözümleri arayışına sevk ediyor.



Ürünlerinizi güvenle sergileyin



Yükte hafif, pahada ağır ticari eşyanın güvenliğini sağlarken, müşterilere daha kaliteli bir alışveriş deneyimi yaşatmak için geliştirilen Sensormatic HBC Kozmetik Etiketi, bugünün self servis kozmetik mağazalarında kayıplara karşı geleneksel yöntemlerle korunması güç olan ürünlerin mağaza dışına izinsiz çıkışını önlüyor.



HBC Kozmetik Etiketi, ince ve uzun tasarımı sayesinde geleneksel EAS etiketlerle kullanılamayan uzun, dar biçimli ve silindirik ürünlerin yapısına uyum sağlıyor; siyah ve beyaz renk seçenekleri ile tüketiciyi rahatsız etmeyecek şekilde ürün üzerinde konumlandırılabiliyor. Sensormatic’in alanında lider akusto manyetik (AM) teknolojisine sahip HBC Kozmetik Etiketi, kozmetik, cilt bakım ve ağız sağlığı gibi ürün gruplarında tam koruma sağlıyor.



Ürünleri bant ile kaplayarak koruma devri sona eriyor



Ürünlerin paket tasarımlarının birbirinden farklı şekillere sahip olması, aynı zamanda her ürünün müşteriler tarafından rahatlıkla incelenebilmesi ihtiyacı kozmetik sektörü için önemli bir güvenlik konusu haline geliyor. Ürün ambalajlarına zarar veren, zamanla etkisini yitiren ve müşterinin bantı çıkarması durumunda yapışkanın ürünün üzerinde kalması hem müşteri deneyimini negatif anlamda etkiliyor hem de mağaza prestijine zarar verebiliyor.



Sensormatic’in ‘kelebek etiketleri’ bu sorunu kökten çözüyor. Ürünleri sarmalayan kelebek etiketler ile ürün paketlerinin şekil ve boyutları nasıl olursa olsun ambalajlara hiçbir zarar vermeden etkili bir koruma sağlanıyor, yuvarlak hatlı ürünlere bile uygulanabiliyor. Mağazalar, estetikten uzak eski koruma alışkanlıklarına sağlıklı ve şık bir çözüm getiren kelebek etiketler ile kendi logolarını ürün paketlerinin üzerinde sergileyebiliyor. Böylece marka bilinirliği, ürün güvenliğiyle birlikte artırılıyor.