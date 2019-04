Yaşadıkları kabusu anlattılar

İnternetteki Mavi Balina tuzağı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çocuk ve gençleri intihara sürüklüyor. 2013’te Rusya’dan yayılan ‘oyun’, Türkiye’deki 100’den fazla intiharın nedeni olarak gösteriliyor. Posta Gazetesi'nden Murat Gülderen'in haberine göre; Ölüm oyunu, kurbanlarını sosyal medya üzerinden tuzağa düşüren psikopatlar tarafından yönetiliyor. Tuzağa düşenlere çeşitli görevler veriliyor.



SON TALİMAT İNTİHAR



Adım adım ilerleyerek 50 görevin yerine getirilmesi isteniyor. Önce ‘korku filmi izle’ gibi masum görünen talimatların sonuncusunda kurbandan kendini öldürmesi isteniyor. Bilgisayar ve telefonlar üzerinden şahsi bilgileri çalınan kurbanlar şantaja maruz kalıyor, talimatlara uymazsa ailesine zarar verileceği söyleniyor.



ORGANİZE BİR TEHDİT



Rusya’dan yönetilen Mavi Balina’nın ismi çok duyulduğu için benzer tüm siber saldırganlıklar bununla özdeşleştirildi. Ancak Türkiye’de de bunun gibi birçok platform kurulmuş durumda. Bu tuzak linkler çoğunlukla Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter’dan gönderiliyor. Tehditler bir kişi üzerinden değil organize olarak yönetiliyor.



POLİS HEMEN YAKALIYOR



Tuzağa düşen gençlerin gönderilen linki emniyet güçlerine iletmesi gerektiğini söyleyen Siber Güvenlik Uzmanı Murat Şişman bu kişilerin yerlerinin anında tespit edilebildiğini anlattı. Siber zorbalardan polise yaptığı şikayetler sayesinde kurtulan bazı gençlerin ifadeleri de kan donduran cinsten...



KURUCUSU HAPİSTE



Mavi Balina'nın kurucusu Rus vatandaşı Philipp Budeikin (22) 2016’da yakalanmıştı. 3 yıl hapis cezası alan Budeikin, “Ben toplumda temizlik yapıyorum. Kurbanlarım biyolojik atıklar” demişti.



"DAYANILMAZ EMİRKER 3 HAFTA BOYUNCA SÜRDÜ"



“15 yaşındayım. Bir gün internette gezinirken bir mesaj geldi. Merak ettim ve tıkladım. Bir anda bilgisayar ekranı karardı. Bilgisayarımda erkek arkadaşıma gönderdiğim mahrem fotoğraflarım vardı. Bana; ‘Sana verilen emirleri yerine getirmezsen fotoğrafları ifşa sitelerinde yayınlarız’ dediler. Çok korkmuş ve utanmıştım. Bu dayanılmaz emirler 3 hafta devam etti. Çakmak gazı koklamamı istediler. Kokladım. Buz gibi suyun altında banyo yapıp fotoğraflamamı istediler. Çekip gönderdim. Hayattan ve kendimden nefret etmem için her şeyi yaptılar. Durumu erkek arkadaşıma anlattım. O da öğretmene anlatmış. Şimdi her şey yolunda.”SON KURBANİstanbul Başakşehir’de 14 yaşındaki Veysel Çetin önceki gün 15. kattaki dairelerinin penceresinden atlayarak intihar etti. ‘Mavi Balina’ oynadığı iddia edilen Veysel’in kanlar içerisindeki hâlini gören komşuları sağlık ekiplerini aradı. Küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.



"BAŞIMA GELMEZ DEMEYİN"



Aralık 2018’de Hatay’da, 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli 5. kattan düşüp ölmüştü. Oğlunun ‘Mavi Balina’ oyununun etkisinde kalarak intihar ettiğini söyleyen baba Kemal Sürmeli, “Kimse ‘Başıma gelmez’ demesin. Yeryüzünde başına böyle bir şey gelecek en son kişi bendim sanıyordum” mesajını paylaşmıştı.



KAYALIKLARDAN ATLADI



Van Tuşba’da ‘Mavi Balina’ oynadığı tespit edilen 14 yaşındaki Sevda Elaçmaz, bu ay başında kayalıklardan atlayıp intihar etmişti. Sevda’nın kayalıklara aynı yaştaki 4 arkadaşı ile birlikte topluca intihar etmek için çıktığı, diğerlerinin intihardan son anda vazgeçtiği anlaşılmıştı. Sevda’nın cansız bedeninin elinde, jiletle çizilmiş balina figürü vardı.



VPN'E DİKKAT



Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun bu tuzakların hedefinin gerçek hayattan kopuk, yalnızlaşmış, sağlıklı bir iletişim ortamından uzak, özgüven problemi yaşayan çocuklar olduğuna dikkat çekti. “Çocuklar cihazlara indirilen ‘çocuk koruma paketlerini’ VPN tarzı uygulamalarla deliyor” diyen Altun, aileleri bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyardı.



"HALA GECELERİ KORKUYORUM"



“16 yaşındayım. Babam görevi gereği yurt dışında. Bir dönem ruhsal boşluk içindeydim. Mavi Balina’ya arkadaşlarımın tuzağı ile başladım. Okulda çocukların dilinde hep bu konu var. Arkadaşların çoğu bu oyunu oynamayanlarla dalga geçiyorlar. Aileler her şeyden habersiz. Ben Mavi Balina’da 19. bölüme kadar geldim. 20. bölümde annemin dikkati sayesinde vazgeçtim. 1 ay ruh sağlığı uzmanından destek aldım. Hâlâ geceleri korkuyorum. Çünkü geceleri mezarlığa gitmem yönünde telkinlerde bulundular. Şu an hiçbir cihaza bakamıyorum.”



"KAMERAMI ELE GEÇİRDİLER"



“17 yaşındayım. Bir gün merakımdan internette müstehcen bir siteye girdim. Siteye üye olmam için benden mail adresimi istediler. Ben de kabul ettim. Meğerse ben linke tıklarken cihazın kamerasını ele geçirmişler. Görüntülerimi yayınlamakla tehdit ettiler. Mavi Balina’ya farkında olmadan girmiş oldum. Aileme durumu anlatamadım. 23. bölüme kadar geldim. Korkunun etkisiyle arkadaşlarımın boğazını uzun süre sıkmak gibi garip hareketler yaptım. Babam yemek yemeyişimden ve içime kapanmamdan şüphelendi. Konuştuk. Beni anlayışla karşıladı. Cihaza format atıp virüsü temizlettik.”



"KARDEŞİMİ BIÇAKLAMAMI İSTEDİLER"



“14 yaşında kız çocuğuyum. Mavi Balina’ya erişmek kolay. İnternetteki arama motorunda ya da normal videolarda bile denk gelmek mümkün. Aklımı kiraya vermiş gibiydim. Sanki birisi beni yönetiyordu. İlk 10 aşamada zor şartlar yok. ‘Gece balkona çık, araçların önünden geç’ gibi saçma istekler geliyordu.



"BİLEKLERİNİ HAFİFÇE KES"



11. bölümden sonra ‘bileklerini hafifçe kes’ diye bir emir geliyor. 12. bölümde ‘aile fertlerinden birisine zarar ver’ şeklinde emir geldi ve kardeşimi bıçaklamamı istediler. Yapamadım. Sadece bıçak çektim ama ağabeyim elimden bıçağı aldı. Daha sonra odamdaki laptopu aldı ve polisi çağırdı. Gelip bilgisayarı incelediler ve beni kurtardılar.”



"MEZARLIKTA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKİP YOLLADIK"



“Mavi Balina’yı okulda kurduğumuz whatsapp grubuna gelen mesajla tanımıştım. İkiz kardeşim de meraktan mesajı açtı. Virüslerden dolayı rehberimiz, fotoğraflarımız, sosyal medya hesaplarımız da bizi yöneten yöneticinin eline geçti. Gece mezarlığa gidip fotoğrafımızı çekip göndermemizi ve o saatlerde dışarıda olmamızı istiyordu.

RUSYA'DAN TELEFON ETTİLER



Yönetici, aile fertlerimizin telefonlarını bize gösteriyordu. Eğer bu istediklerini yapmazsak aile fertlerimize zarar vereceğini söylüyordu. Sık sık Rusya’dan bizi bozuk Türkçe ile arayıp korkutuyorlardı. Ben yöneticinin her isteğini yerine getirirken kardeşim bu saçmalığa itiraz ediyordu. 32. aşamada ikiz kardeşim bu dayanılmaz işkenceyi babama anlattı.” Kaynak: Kan donduran 'Sanal ölüm tuzağı'nı anlattılar