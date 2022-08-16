Yaz tazeliğinde ürünler her mevsimde LAV Tasty ile sofralarda

Güzel anları dolduran LAV, sofraların tazeliğini korumak üzere mutfakları süslemeye geliyor. Yaz aylarında taptaze bir şekilde alınan domates ve biberlerden yapılan salçalar, kış aylarında aynı tazeliğiyle sofralarda yerini alacak. Tasty’nin geniş iç hacmi, sağlıklı ve koruyucu kapağı ve şık desenleriyle mutfaklara da şıklık katacak kavanozları, satın alınan ürünleri ilk günkü tazeliğiyle muhafaza edecek. Yalnızca yaz aylarından hazırlanan salça, sos gibi ürünler de değil, kuruyemiş gibi her an taze kalmasını istediğiniz diğer yiyeceklerinize de ev sahipliği yapmaya hazır durumda.

Taze ve sağlıklı yiyecekleri her daim kullanmanıza yardımcı olacak LAV Tasty, koruyuculuğuyla yiyeceklere sağlık katmasının yanı sıra üzerindeki şık kabartma desenleriyle ve pembe metalik kapağı ile de evlere şıklık getiriyor. LAV Tasty Tekli Kavanoz, 170 mm yüksekliğe ve 1050 cc hacme sahip büyük boy ve 110 mm yüksekliğe ve 575 cc hacme sahip küçük boy olmak üzere iki farklı seçeneğiyle herkesi memnun etmeye hazır. LAV Tasty Tekli Kavanoz’a tüm LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.