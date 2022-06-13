Yazılımcı olacaklar kariyer basamaklarını hızla tırmanacaklar

Çalışan deneyimi alanında özgün proje ve uygulamalarla pek çok ödüle layık görülen Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, yazılım dünyasına yetkin insan kaynağı yetiştirmek için “Yazılımın Yeni 100’ü” programını başlattı. Program kapsamında; 100 AssisTT çalışanına .Net C# yazılım dillerinde 5 aylık temel yazılım eğitimi verilecek. AssisTT Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı İzzet Erten, “Bu eğitimle çalışma arkadaşlarımızın kendilerine yeni bir kariyer rotası çizebilmelerine olanak sağlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin güçlü kurum ve markalarına çok kanallı müşteri deneyimi çözümleri sunan AssisTT, çalışanlarının yeni kariyer fırsatları elde ederek geleceğe daha donanımlı ve emin adımlarla yürüyebileceği alanlara yatırım yapmayı sürdürüyor. AssisTT, gelişen teknolojileri yakından takip ederek çalışanlarının yazılım dünyasını keşfedeceği ve global değere sahip bir yetkinlik kazanabileceği “Yazılımın Yeni 100’ü” programını hayata geçirdi.

100 AssisTTli yepyeni bir yetkinliğe sahip olacak

.Net, C# yazılım dillerinde temel yazılım geliştirme yetkinliği kazandırmayı amaçlayan “Yazılımın Yeni 100’ü” programı kapsamında; ön elemeyi geçen 100 AssisTT çalışanı 20 kişilik gruplar halinde, 5 ay boyunca haftada 2 gün 2’şer saat ve toplamda 80 saatlik eğitim alacak. Eğitim aşamasının ardından katılımcılar, Bilgi Teknolojileri ekibi koçluğunda 1 aylık sürede proje hazırlayarak sunacak ve sertifikalarına sahip olacaklar.

Alanının en iyi bilişim eğitimi firmalarından “.Net C#” eğitimini alacak AssisTT’lilerin program başvuruları 2022 yılı Şubat ayında tamamlandı. Başvuruda bulunan yaklaşık 3 bin 500 çalışan arasından yapılan değerlendirmelere göre 100 AssisTT’li programa dahil edilmek üzere seçildi. Mayıs sonunda başlayan ve 20 hafta sürecek eğitimi tamamlayanlar arasından seçilecek yüksek performans gösteren katılımcılar AssisTT Bilgi Teknolojileri departmanında çalışma fırsatı yakalayacak.

AssisTT Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı İzzet Erten konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gelişen teknolojileri yakından takip ederek çalışma arkadaşlarımızın kariyer basamaklarını daha donanımlı ve emin adımlarla şekillendirmesini istiyoruz. Yazılım hem global anlamda hem de ülke ölçeğinde yetkin insan kaynağına ihtiyaç duyulan ve gelecek vadeden bir alan. Bu amaçla yazılım alanına ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımızın geleceklerine yatırım yapmak için 2022 yılı Mayıs ayında başlattığımız ve 5 ay sürecek bir eğitim programını hayata geçirdik. Bu program tamamen AssisTTliler’in kariyer yolculuklarına destek olmak ve ülkemizde yazılım alanındaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik bir adım. Diğer taraftan bir müşteri deneyim şirketi olarak gerek teknoloji çözümlerimizde, gerekse müşteri deneyimi alanındaki anahtar teslim projelerimizde yerli ve milli çözümler üretme vizyonumuz var. Bu program kapsamında yetiştireceğimiz arkadaşlarımızın bu projelerde görevlendirmenin bu vizyonumuzla son derece örtüşeceğine inanıyoruz. Öte yandan farklı rol ve unvanlardan yaklaşık 3 bin 500 arkadaşımızın bu programa ilgi göstermesi AssisTTliler’in gelişime verdiği önemi de ortaya koyması açısından son derece memnuniyet verici. Bu çerçevede, yepyeni projelerle çalışma arkadaşlarımızın gelişim yolculuklarını desteklemeye devam edeceğiz.”

AssisTT Hakkında

Kasım 2007’de yüzde yüz Türk Telekom iştiraki olarak kurulan AssisTT; satış-pazarlama, yüz yüze hizmet, sosyal medya yönetimi ve gelir yönetimi alanlarında çok kanallı müşteri deneyimi çözümleri sunmaktadır. Türkiye genelinde 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla 15 bine yakın çalışanıyla çözüm sunan AssisTT, 15 yıllık tecrübesinin yanı sıra, sektörlere özel teknolojik çözümleriyle müşterilerine katma değer yaratarak eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir.