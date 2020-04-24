Yazılımcı olan işsiz kalmaz

Posta gazetesi yazarı Murat Gülderen'in haberine göre... Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, “Halihazırda Türkiye’deki yazılımcı açığı 250 bin kişi. Ancak dijital dönüşümle birlikte artık tüm KOBİ’lerin de yazılımcıya ihtiyacı var. Bu nedenle eğitim alan herkes kolaylıkla istihdam edilecektir” dedi.

20 BİN TL MAAŞLA

Özellikle yapay zeka, endüstri 4.0 ve robot teknolojisi gibi alanlardaki kalifiye bir yazılımcının asla işsiz kalmayacağını kaydeden Kamalı, “Şu an işe yeni başlayan tecrübesiz bir yazılımcının maaşı 3.500-4.500 TL arasında. Ancak 5 yıl ve üzeri tecrübeli olan yazılımcının maaşı 20 bin TL’ye kadar çıkıyor. Gençlerin geç kalmadan bu alana yönelmesi kritik önem taşıyor. Bu proje, gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girisimcilik kapasiteleri artıracak” açıklamasında bulundu.

İHRACAT TAVAN YAPACAK

Dünyada en hızlı büyüyen sektörün yazılım olduğuna dikkat çeken Gönül Kamalı, “Çok fazla yatırım yapılamasa da hızla büyümesini sürdürüyor ve sürekli istihdam ihtiyacı var. Yazımcıların en önemli özelliği uzaktan kontrol yani uzaktan çalışabilmeleri. Dolayısıyla bir dünya devine transfer olan yazılımcılarımızın ülkesinden gitmesine de gerek yok. 1 milyon yazılımcı eğitim projeleriyle birlikte yazılım ihracatımız da tavan yapacak. Şu anda ihracatımız 2 milyar dolar. Bunun 1.2 milyar doları oyundan geliyor” diye konuştu.

TÜRKLERİ KAPIYORLAR

Halihazırda Turkcell, Telekom, Aselsan, Türkiye Vodafone ve Havelsan gibi Türk şirketlerinde çalışmış ve tecrübe kazanmış olan yazılımcıları küresel şirketlerin hemen kapmak istediğine dikkat çeken Gönül Kamalı, şöyle devam etti: “Dünyada Türk yazılımcılara güven çok fazla. Çünkü bizimkiler krizi iyi yönetebiliyor. Yerinden kalkmadan uzun saatler çalışabiliyor. Mantık yürütüp müthiş inisiyatifler alabiliyorlar. Cesaretliler, gerektiğinde önemli risk alabiliyorlar. Her kültüre de çok iyi ayak uydurabiliyorlar. Bu nedenle dünya mümkünse Türk yazılımcıyı tercih ediyor.”

YERLİ VE MİLLİ...

Yerli teknoloji şirketi Korgün Yazılım Başkanı Doğan Ufuk Güneş de memleketin istikbalinin yazılım sanayiinde olduğuna vurgu yaparak, “Bu eğitimler yerli ve Milli yazılımın önemini daha da ortaya koydu” dedi. Güneş, KOBİ’lerin henüz dijitalleşme yarışında istenilen seviyelerde olmadığına da dikkat çekerek “Küresel pazarlarda rekabet için bu tarz istihdam da çok az. Bu proje dilerim KOBİ’lerimizin de istihdamını artırıcı etki sağlar” dedi.