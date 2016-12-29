yazılımla tüm sektörlere önderlik yapıyor

Son yıllarda çift haneli büyüme ivmesi gösteren yazılım sektörü, 2016 yılındaki tüm olumsuzluklara rağmen, büyüme rakamlarında hız kesmedi. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve paket programlara ilave olarak, birkaç yıldır ülke gündeminde olan i-Dönüşüm (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv vb) uygulamaları, yazılım sektörünü atağa geçirdi.

Ekonomideki büyüme oranının üzerinde bir büyümenin, yazılım sektöründe devam edeceğini belirten Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi: “Tüm sektörlere kaldıraç etkisini yapan yazılım sektörü, bugünün ve geleceğin sektörüdür. Sektörümüzde, 2017 yılındaki ticari yazılımların payının 6 milyar TL’yi geçeceğini öngörüyoruz. i-Dönüşüm’de hizmet veren 60 özel entegratör firma ile ERP yazılımı yapan ve paket programı satan yaklaşık bine yakın firma, bu pastadan pay alacaktır” dedi.

Milli yazılım stratejisi, yerli firmaları uluslararası arenaya taşıyacak

Devlet stratejisi olan milli yazılım konusuna değinen Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Devlet kurumlarımız, milli yazılım konusunda önemli açıklamalar yapıyor. Devletimiz, milli yazılım konusunda arama konferansları yaparak, yetenekli firmaları ve ekosistemleri tespit ediyor. Devlet kurumları ve özel sektör, tercihini bu yönde kullanırsa, yerli yazılım sektörü bir basamak daha yukarıya çıkacaktır. Buradan elde edilecek, Devlet projesi ve büyük projeler yapabilme yetenekleri, ülke gücünü de arkasına alarak, gelecek dönemde yerli yazılım firmalarını daha fazla uluslararası arenaya taşıyacaktır. Uyumsoft, milli ERP yazılımında lider bir kuruluştur. Uluslararası rekabeti yakalayan şirketimiz, uluslararası ürünlerini ortaya çıkaran, dünyaya ihracat yapan, milli yazılım konusunda yeteneklerini geliştiren, özel sektör ve kamuda çok sayıda başarılı projeyi hayata geçiren yerli bir firmadır. Türkiye’nin milli ve yerli ERP firmasıyız” diye konuştu.

Uyumsoft, 2017 yılında %25 büyüme hedefliyor

Cloud ERP ve Mobil ERP’de sektöre liderlik ettiğini anlatan Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, konuşmasına söyle devam etti:

“Web ERP, Cloud ERP, Mobil ERP konularında sektörümüze liderlik etmeyi sürdürüyoruz. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve i-Dönüşüm (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv) uygulamalarında, 45 farklı sektördeki, 5 bin 500’ün üzerindeki müşterimize hizmet veriyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı’ndaki merkez binamız dahil 6 ofisimiz ile Türkiye’nin tüm bölgelerine ve yurtdışına yazılım ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. 2016 yılı başarılı bir yıl oldu ve %25 büyüdük. 2017 yılında da, en az %25 bir büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Önümüzdeki dönemin şirketlerin tek başına rekabetinden çıkarak, ekosistemlerin rekabetine dönüşeceğini kaydeden Mehmet Önder, çalışanları ve ekosistemdeki 150 iş ortağıyla büyümeye devam ettiklerini söyledi. Mehmet Önder, Uyumsoft ERP’nin, Fildişi Sahili’nde Hindistan’a, İngiltere’den Azerbaycan’a kadar 10’dan fazla ülkede kullanılmakta olduğunu açıkladı.