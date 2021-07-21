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Yeni akım: P-ticaret
Yeni akım: P-ticaret
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Yeni akım: P-ticaret

Dizi film ve sinema karakterlerine ilişkin eşyaların satışı e-ticarette yeni bir trend haline geldi. En son geçtiğimiz ay film ve dizi platformu Netflix’in sevilen orijinal yapımlarına ilişkin ürünleri yeni açtığı e-ticaret platformunda satışa sunmaya başlaması, sektörde yeni bir akım başlattı.

Yeni akım: P-ticaret
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Türkiye’de de bir süredir özellikle dizi oyuncularının giydiği giysi, ayakkabı ve kullandıkları aksesuarların benzerlerinin internet üzerinden satıldığını ifade eden TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Netflix’in e-ticarete başladığını duyurmasından sonra birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sektörde bir hareketlilik başladı. Özellikle dizi karakterlerinin çok sevilen giysilerinin benzerlerinin satışını yapan yeni siteler açılıyor. Yine film ve dizilere ilişkin tişört, bardak, şapka gibi anı eşyaları hazırlayan firmalar da işlerini e-ticarete taşımaya başladı” dedi.

Çok sayıda P-ticaret markası olacak

Netflix’in orijinal dizileriyle ilişkili giysi, aksesuar, koleksiyon parçaları ve ev eşyası gibi ürünlerini satmaya başladığı ‘Netflix.shop‘un yeni bir trend başlatmış olduğunu vurgulayan Çiğdemli, “İnsanlar en sevdikleri, hatta belki kendileriyle özdeşleştirdikleri dizi ve film karakterlerine ilişkin eşyalarla bağ kurmayı sever. Bu modadan tasarıma, ev eşyasından sanata kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Netflix’in yeni adımı, aslında yeni bir sektör oluşturdu. Bu kategoriye, popüler kültür ürünlerinin satışına yönelik olduğu için P-ticaret adı verdik. Yakında bu alanda iş yapan çok sayıda P-ticaret markası olacak” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
P-ticaretE-ticaretTOBB E-ticaret Meclis ÜyesiTicimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli
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