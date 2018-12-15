Yeni iPhone modelleri hediyeli satılıyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Vodafone Türkiye olarak, dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Apple’ın yeni ürünleri iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’ı da tüm Türkiye’de müşterilerimize Vodafone ayrıcalıklarıyla sunuyoruz. Vodafone’lular, yeni iPhone’lara müşteri ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz ‘Ekranım Güvende’ paketi hediyesiyle birlikte sahip olabiliyor. iPhone’un benzersiz teknolojisinin Vodafone Red ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Vodafone Türkiye olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz” dedi.



Şimdiye kadarki en gelişmiş iPhone’lar olan iPhone Xs ve iPhone Xs Max, 5.8 inç ve 6.5 inç etkileyici Süper Retina ekranlarıyla Apple’ın akıllı telefonların geleceğine yönelik vizyonunu yepyeni bir seviyeye taşıdı. Çığır açan fotoğraf ve video özelliklerine sahip daha hızlı ve gelişmiş bir çift kamera sistemi, bir akıllı telefondaki ilk 7 nanometre çip olan A12 Bionic çip ile yeni nesil Neural Engine, daha hızlı Face ID, daha geniş stereo ses sistemi, daha fazla pil ömrü, suya ve sıçramalara dayanıklılık,* şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılan en sağlam cam ile yeni iPhone’lar gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerinin yanı sıra, altın rengi ve çok özel bir paslanmaz çelik şeritle beraber Gigabit sınıfı LTE ile daha yüksek indirme hızı sunuyor.** iPhone Xs Max; videolar, filmler ve oyunlar için 3 milyondan fazla pikselle daha etkileyici bir deneyim yaşatırken bugüne kadar bir iPhone’da yer alan en büyük ekranı sunuyor.



iPhone XR ise iPhone Xs’in çığır açan teknolojilerini içinde barındırıyor. Tamamen ekrandan oluşan ve bir akıllı telefonda bulunan en gelişmiş LCD’ye sahip cam ve alüminyum tasarımdan meydana gelen, 6.1 inç Liquid Retina ekranlı iPhone XR geniş renk desteği ve True Tone desteğiyle daha doğal bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor.



iPhone XR şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılan en akıllı ve en güçlü çip olan A12 Bionic, fotoğrafçılıktan artırılmış gerçekliğe kadar her alanda gelişmiş yapay öğrenmeyi destekleyen yeni nesil Neural Engine, True Depth kamera sistemi, daha hızlı Face ID ve tek bir kamera lensi kullanarak etkileyici portreler çeken gelişmiş bir kamera sistemi, tüm gün süren uzun pil ömrü ve beyaz, siyah, mavi, sarı, mercan ve (PRODUCT)REDolmak üzere 6 yeni renk seçeneği sunuyor. iPhone XR suya ve sıçramalara dayanıklı, IP67 derecesine sahip yeni tasarımı ile kahve, çay ve soğuk içeceklerle her gün yaşanabilecek dökülmelere karşı koruma sağlıyor.***



Fiyatlar hakkında ayrıntılı bilgi için vodafone.com.tr, iPhone hakkında ayrıntılı bilgi için ise www.apple.com adresleri ziyaret edilebilir.



*iPhone Xs ve iPhone Xs Max suya, sıçramalara ve toza dayanıklıdır. Aygıtlar kontrollü laboratuvar koşullarında test edilmiş ve 60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesini elde etmiştir (30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik). Suya, sıçramalara ve toza dayanıklılık kalıcı değildir ve normal kullanıma bağlı yıpranma sonucunda azalabilir. Islak bir iPhone’u şarj etmeye çalışmayın. Temizleme ve kurulama yönergeleri için lütfen kullanım kılavuzunu inceleyin. Sıvı temasına bağlı hasarlar garanti kapsamında değildir.

**Belirtilen hızlar bulunulan konuma ve iletişim operatörüne göre değişir. LTE desteği hakkında daha fazla bilgi için lütfen iletişim operatörünüze danışın ve apple.com/iphone/LTE.

***iPhone XR suya, sıçramalara ve toza dayanıklıdır. Aygıtlar kontrollü laboratuvar koşullarında test edilmiş ve 60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP67 derecesini elde etmiştir (30 dakikaya kadar maksimum derinlik 1 metredir). Suya, sıçramalara ve toza dayanıklılık kalıcı değildir ve normal kullanıma bağlı yıpranma sonucunda azalabilir. Islak bir iPhone’u şarj etmeye çalışmayın. Temizleme ve kurulama yönergeleri için lütfen kullanım kılavuzunu inceleyin. Sıvı temasına bağlı hasarlar garanti kapsamında değildir.