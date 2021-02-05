Yeni meslek müşteri müfettişliği oldu

Dijitalleşme her geçen gün atarken bankacılık, sigorta, otomotiv eticaret gibi sektörlerde müşteri kazanım süreçleri de her geçen gün daha dijital hale geliyor. Bu sektörlerde artık uzaktan müşteri edinimine dair uygulamalar öne çıkıyor ve nitekim regülasyonlar da uzaktan müşteri edinimini kolaylaştıracak şekilde geliştiriliyor. Öte yandan bu değişim ve düzenlemeler yeni yetkinliklerle donatılmış yeni meslekleri de ortaya çıkarıyor ve hatta dijitalleşmenin meslekleri ortadan kaldıracağına yönelik yaygın kanıyı boşa çıkartan önemli bir mesleğin doğuşuna şahitlik ediyoruz. Müşteri Müfettişi olarak anılan bu meslek müşteri temsilcilerinin uzaktan müşteri edinimi ve müşteri tanıma süreçlerinde yeni yetkinlikler kazanarak konumlanmasını sağlıyor. Ülkemizde henüz doğum aşamasında olan bu mesleğin önümüzdeki aylarda adından epeyce söz ettireceği düşünülse de bu mesleğe yönelik eğitimlerin verildiği bir kurum ne yazık ki ülkemizde ve hatta dünyada bulunmuyor.

Identify Türkiye; dünyanın ve Türkiye’nin ilk müşteri müfettişi yetiştirme programını başlatıyor

Uzaktan Müşteri Edinimi ve Müşteri Tanıma (KYC) çözümleri sunan Identify Türkiye de dijital dünyanın bu yeni mesleği için kritik bir adım atarak uzaktan kimlik tespiti süreçlerinde müşteri müfettişlerinin regülasyonlara uygun şekilde eğitilmesi için Identify Türkiye Akademi programını başlattığını duyuruyor. Dünyada ve Türkiye’de bu alanda kurulan ilk akademi olma özelliğini taşıyan Identify Türkiye Akademi; KYC hizmeti sunacak müşteri müfettişlerinin eğitimine odaklanacak. Identify Türkiye Akademi hakkında daha fazla bilgiye https://identify.com.tr/academy.html adresinden erişilebiliyor.

Identify Türkiye Genel Müdürü Ali Haydar Ünsal “Identify Türkiye olarak uzaktan müşteri edinimi ve müşteri tanıma süreçlerinde yetkin tecrübemizle Türkiye’deki kurumlara güç katacağız. KYC kapsamında yeni yayınlanacak regülasyon aslında yeni bir istihdam alanını da ortaya çıkarak. Biz pazarın doğuşuna ve gelişimine liderlik eden bir şirket olarak akademi programımızla müşteri müfettişlerini yetiştirerek işgücüne kazandırmaya odaklandık. Almanya’da dört yıldır edindiğimiz deneyim ve teknoloji gücümüzle Türkiye’de bu konuda eğitim ve sertifikasyon verebilecek ilk kurum olmanın da ayrıca gururunu yaşıyoruz. Bu yıl en az 250 kişiye yeni bir meslek yetkinliği kazandırmayı umuyoruz. İstihdamın kritik bir önem taşıdığı bu dönemde Identify Türkiye Akademi’nin ülke ekonomimize de değer katacağına yürekten inanıyoruz.” diyor.

Identif Türkiye Akademi programı neleri Kapsıyor?

Identify Türkiye Akademi’den müşteri müfettişi sertifikasını alacak katılımcılar mevzuata uygun olarak uzaktan müşteri edinimi ve müşteri tanıma süreçlerini yürüten şirketlerde müşteri müfettişi olarak çalışabilecek. Alanında uzman eğitimcilerin vereceği; uzaktan kimlik tespitine yönelik suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi (AML) eğitimi, uzaktan kimlik tespiti süreci eğitimi, uzaktan kimlik tespitinde kişilere (gerçek kişiler, tüzel kişiler, vakıflar, sendikalar, siyasi partiler vb.) dair eğitim ve Identify Türkiye yazılım eğitimleriyle katılımcılar tam donanımlı olarak mezun edilerek önemli bir istihdam yaratılacak.

Taslak tebliğe göre müşteri müfettişlerinin yılda iki kez süreç ile ilgili eğitimden geçmeleri gerekiyor

Türkiye için henüz doğum aşamasında olan uzaktan kimlik tespiti süreçleri ve teknolojilerine Almanya’daki 4 yıllık tecrübesiyle önderlik eden Identify Türkiye bu konuda eğitim ve sertifikasyon verebilecek ilk kurum olarak öne çıkıyor. Dijital dünyaya girişte kimlik tespitinin önemli bir işlem olduğu göz önüne alındığında eğitimli müşteri müfettişleri başarılı kimlik tespiti yapabiliyorlar. Nitekim Türkiye’de 1 Mart 2021 itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen Uzaktan kimlik tespitine yönelik taslak tebliğe göre müşteri müfettişlerinin yılda iki defa süreç ile ilgili eğitimden geçmeleri gerekiyor. Identify Türkiye Akademi, uzaktan kimlik tespiti sürecinde müşteri temsilcisi olan, olacak olan, olmak isteyen veya profesyonel olarak bu eğitimi almak isteyen herkese yönelik eğitimlerle uzaktan kimlik tespiti için gerekli yasal, süreçsel ve Identify Türkiye yazılımı kullanım bilgi ve becerilerini edindirme üzerine geliştirilmiş bir eğitim programı sunarak konuyla ilgili nitelikli insan kaynağının yetişmesine önemi katkılar sunmaya hazırlanıyor.