Yeni normalde, dijital dönüşüm fazlasıyla hayatımıza girecek

Bütün dünyanın temassız ticareti konuştuğunu anlatan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Dijital Pazarlama Müdürü Yeşim Kıyamçiçek Gülşen, şunları söyledi:

“Yaklaşık 18 yıldır, bilişim sektöründe çalışıyorum ve biz pazarlamacıların hep mottosu, ‘mekan bağımsız dijital dönüşüme geçin. Mekanın bir önemi yok. İnternet erişimi olan her yerden, ticareti yapabilirsiniz’ olmuştur. Bugün görüyoruz ki, tüm bu mottolar artık somut hale geldi. Bütün dünya, günümüzde temassız ticareti konuşuyor. Ne mutlu ki, Türkiye olarak biz, aslında bu sürece hazırdık. Üretim ve hizmet sektörleri dışında birçok sektör, faaliyetlerine evden devam edebildi. Yaygın internet ağının, en büyük avantajı da budur. Uyumsoft AŞ’nin aralarında bulunduğu Türk yazılım şirketlerinin yazılım ürünleri sayesinde, ülkemizdeki işletmeler ticari faaliyetlerini durdurmadan uçtan uca temassız ticaret olarak sürdürüyorlar. Bizler, evlerimizden e-ticaret imkanıyla, market alışverişimizi yapabildik, sağlığımızı takip edebildik, faturalar için de matbuya dokunmak zorunda kalmadık. e-Dönüşümün katma değeriyle, fatura ve irsaliye gibi süreçlerimizi yönetebildik. Kısaca, internet erişiminin olduğu her yerde, mekan bağımsız olarak ticari faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ofisimizi, evimize taşıdık. Birçok iş toplantılarımızı, eğitimleri ve hatta mülakatları dahi internet üzerinden online meeting araçlarıyla yapıyoruz. Artık, yeni dünya, yeni normal, dijital dönüşümün fazlasıyla hayatımıza girdiği bir dünya olacaktır” dedi.

Teknolojinin dili ortaktır, bu dili yakalayan dünyanın her yerine yazılım ürünleri taşır

Türkiye’nin bilişim ve teknoloji anlamında bugün iyi noktada olduğunu ifade eden Uyumsoft AŞ Dijital Pazarlama Müdürü Yeşim Kıyamçiçek Gülşen, şunları kaydetti:

“Sektörümüz, çok uzakta değil, bundan 10 yıl önce, global markaların erp, crm, insan kaynakları gibi yazılımlarının Türkiye distribütörlüklerini alarak, ülkemizde temsil ediyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise, birçok firmanın kendi ürünleri bulunuyor. Uyumsoft olarak 24 yıldır, kendi mühendislerimizle, kendi akademimizle ve yetiştirdiğimiz insan kaynağı ile uçtan uca bütün yazılımları yapıyoruz ve bu ürünlerimizi Türkiye’den dünyaya satıyoruz. Bizim, Tokat’ta da müşterimiz var, Fildişi Sahilinde de müşterimiz var. Artık dünya, milli ve yerli olmak zorundadır. Kendi ekonomimizin ayakta kalabilmesi adına, artık Türkiye’nin yazılım sektöründe başarılı firmaları ve yazılım ürünleri vardır ve sektörümüz globalde başarı öyküleri yazmaktadır. Çünkü, teknolojinin dili ortaktır. Ve, bu ortak dili yakaladığınız sürece, kimin nerede ürettiğinin bir önemi yoktur, bu dili yakalayan dünyanın her yerine yazılım ürünlerini taşır. Yeter ki, bu kodları doğru çözebilelim. Biz de, Uyumsoft olarak, bunu fazlasıyla başardık. Kurucumuz, bir matematik mühendisi, analitik zekayla, 24 yıl önce şirketimizin tohumlarını attı. Bugün, kendi kodlarımızla ve kendi yetiştirdiğimiz insan kaynağıyla, Kobi’den büyük ölçekli firmalara, finans sektöründen üretime, tarımdan sağlığa kadar çok farklı sektörlerde ve segmantasyonda hitap eden yazılımlarımız bulunuyor” diye konuştu.

Pandemi sürecinde tamamladığımız başarı hikayelerimiz oldu

Pandemi sırasında, ülkelerin tek başlarına hayatta kalarak, hayatlarını idame ettirmelerinin öneminin birkez daha gündeme geldiğini anlatan Yeşim Kıyamçiçek Gülşen, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ülkeler, yerli ve milli olmak durumda kaldı. Burada, en büyük katma değeri teknoloji oluşturuyor. Uyumsoft olarak, yüzde 100 yerli sermaye ile 24 yıl önce kurulmuş bir Türk yazılım şirketiyiz. Erp, crm, insan kaynakları yönetimi, ticari paket yazılımları ile e-dönüşüm faturadan irsaliyeye kadar bütün ticari faaliyetin temassız yazılım üzerinde yapabileceği 30’un üzerinde ürünümüz bulunuyor. Biz ürünlerimizi, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve regülasyon gereğiyle sunuyoruz. Pandemi döneminde, mevcut projelerimiz devam ederken, yeni projeler de geldi. Proje kapanışlarımız için, fabrika müdürleri ve proje ekipleri evlerinden bağlanarak, proje süreçlerini uçtan uca başarıyla tamamladılar. Pandemi sürecinde, çok güzel tamamlanmış başarı hikayelerimiz oldu. Geçmişte daha büyük ölçekli firmalar, teknolojiye yatırım yaparken, pandemiyle birlikte tüm işletmeler, teknolojinin ve dijital dönüşümün önemini birkez daha görmüş oldular. Nitekim artık, teknolojiye yatırım yapmanın maliyetleri, geçmişe yıllara oranla çok uygundur. Uyumsoft Dijital Dönüşüm uzmanlarımız ile her sektör ve segmantasyondaki işletmelerin ihtiyaçlarını belirliyoruz ve ihtiyaçlarına göre yazılım ürünlerimizi konumlandırıyoruz” şeklinde konuştu.