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Yeni özelliği ile sizi koruyacak

WhatsApp, iOS ve Android uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. WhatsApp'ın bu kez sunduğu yeniliğin adı ise web'de arama (search the web). WhatsApp'ın yeni webde arama özelliği ile birlikte kullanıcılara doğruluk ve kolaylık sağlanacak. Böylece WhatsApp sizi yalandan koruyacak.

Yeni özelliği ile sizi koruyacak

WhatsApp, yalan haberler ile mücadele etmekte oldukça ısrarcı. Geçtiğimiz günlerde bunun için bir mesaj iletilme sayısını sınırlayan ve özel bir iletildi simgesi getiren WhatsApp, şimdi ise yeni önlemlerin hazırlığında. Bu önlemlerin başında ise kullanıcıları doğru haber ile bilgilendirmek var. Tıpkı Twitter'ın 'doğruluk etiketi' gibi kullanıcılarının, sadece gerçeği okumasını isteyen WhatsApp bunun için bir çözüm yolu buldu; Çözümün ismi ise web'de arama.

WHATSAPP TEK TIKLA WEB'DE ARAMA YAPACAK

WhatsApp web'de arama özelliğini kullanıma sunmaya başladı. WhatsApp'ın yeni özelliği ile birlikte mesajların yanına bir büyüteç simgesi eklendi. Bu simgeye tıklandığında ise gelen mesajın içeriği tek bir tık ile web'de aranabiliyor. Böylece iletilen bilginin doğru olup olmadığı anlaşılabiliyor. Örneğin; 5G'nin koronavirüs yaydığına dair bir mesaj aldığınızda, bu mesajı bu büyüteç simgesi sayesinde tek tıkla web'de aratacak ve bu konudaki bilimsel makalelere ve haberlere ulaşabileceksiniz. Yani bir nevi yalandan korunacaksınız.

WHATSAPP WEB'DE ARAMA ÖZELLİĞİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Web'de arama özelliği, WhatsApp'ın söylediğine göre WhatsApp tarafından hiçbir zaman görülmeyecek. Yani aramalar son derece gizli tutulacak. Yeni özellik bugünden itibaren ise ABD, İngiltere, Brezilya, İrlanda, İspanya, İtalya ve Meksika'da kullanıma sunulmuş durumda. WhatsApp web'de arama özelliğinin yakın bir zamanda ülkemizde ve diğer ülkelerde de kullanıma açılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsappİOSSearch The Web
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