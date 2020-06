Yeni uydunun sinyalini verdi

Kamudaki en yetkili isimleri konuk eden Dijital Gündem’in, 26 Haziran’da gerçekleştirdiği, “Salgın Süreci ve Sonrasında Savunma Sanayii” başlıklı yedinci video konferansa katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayiinin bilişim, telekom, uydu ve siber güvenlik sektörleri ile birlikte yürüttüğü mevcut çalışmalara değindi. Prof. Dr. Demir, yakın gelecekte; TUSAŞ, TÜBİTAK ve Türksat’ın ortak olarak kuracakları, Türkiye’nin yeni uydu şirketinin de sinyallerini verdi. Prof. Dr. Demir ayrıca; ULAK A.Ş.’ye ortak olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin Yeni Uydu Şirketi

Prof. Dr. Demir, Türkiye’de uydu alanında kurulması hedeflenen yeni bir şirketin sinyallerini ise şu şekilde verdi: “TUSAŞ, Türksat ve TÜBİTAK; iletişim, haberleşme ve gözlem uyduları denkleminde, birbirleri ile dirsek teması kurması gereken kuruluşlar. Bundan sonra daha sık dillendireceğimiz konu, bu yapı içerisinde, uyduya yönelik gerek haberleşme olsun gerek gözlem uyduları olsun, çeşitli yörünge seviyelerinde, çeşitli büyüklük ve kabiliyetlerde uyduların, üretilebileceği bir yapının artık şart olduğu görüşündeyiz. Bu konu zaman zaman tarafımızdan gündeme getirildi ve sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da üzerinde genelde üzerinde çalışılması tavsiye edilen bir konu oldu. Şu aşamada net olarak konuştuğumuz, bu oyuncuların, bir araya gelerek oluşturdukları yapının, Türkiye’nin uydu şirketi olması.”

Etkinlikte, Savaş’ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Demir, Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) bilişim sektörü ile ilgili ön görüleri hakkında şunları söyledi: “Savunma sektöründeki HAVELSAN, ASELSAN ve STM gibi şirketlerin, iletişim ve bilişim sektöründe de yer almaları gerekiyor ama bunu tabii, bu alanda belirli bir seviyeye ulaşmış şirketlerin yerini almaları anlamında söylemiyorum. Belirli teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması anlamında, sektörde daha geniş bir iş birliği yaparak yürümeyi kast ediyorum. Tekrar vurgulamak istiyorum. ‘Savunma sanayii şirketleri artık iletişim ve bilişime girecekler, orada da büyük oyuncu olacaklar, orada da sivil sektörü domine edecekler’ anlamında değil. Önderlik edecekler, gerekli Ar-Ge çalışmalarını yapacaklar ve askeri alanda çok gelişmiş olan teknolojilerin aktarılması anlamında çok etkin olacaklar.”

ULAK A.Ş. Yeni Ortaklıklara Açık

ULAK’ın, LTE alanında bir Ar-Ge projesi olarak 2013 yılında hayata geçirildiğini söyleyen Prof. Dr. Demir, bu alandaki yatırımların Ar-Ge çıkmazına düşmeden, ürüne dönüşerek kullanıcıyla buluşabilmesi adına ULAK A.Ş.’nin SSB öncülüğünde kurulduğunu ifade etti. Daha sonra ASELSAN ve HAVELSAN’ın da bu şirkete ortak olduklarını dile getiren Prof. Dr. Demir, bu alanda iş birliği yapmak isteyen, ULAK A.Ş.’ye ortak olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Demir, SSB’nin siber güvenlik alanında gelecekte ortaya koymayı düşündüğü “Siber Hijyen projesini” şu şekilde özetledi: “Son zamanlarda, savunma sanayii şirketlerimizin siber saldırı altında kaldığını gördük. Onlara, ‘Kendi çözümlerinizi üretin, bir şeyler yapın.’ demek yerine, daha genel bir bakış açısı getirip, nasıl ki pandemi ortamında hijyenden bahsediyoruz, aynı şekilde dijital ortamdaki korunmanın da sağlandığından emin olacak, şirketlerimize siber hijyeni sağlamak için yapmaları gerekenleri gösteren bir kaynak, bir rehber doküman oluşturmayı düşünüyoruz.”

