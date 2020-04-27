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Yeni üyelere 25 GB hediye veriyor

Türk Telekom’un sunduğu Dijital Depo, dijitalleşen dünyada önemi giderek artan veri depolama ve transferini güvenli hâle getirirken yeni üyelerine 25 GB depolama alanı hediye ediyor.

Yeni üyelere 25 GB hediye veriyor
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Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, sanal verileri güvenle saklamayı ve paylaşmayı sağlayan Dijital Depo platformunda yeni kullanıcılarına ilk 3 ay 25 GB hediye depolama alanı sunuyor.

Dijital Depo ile dijital evraklardan fotoğraflara, müzik dosyalarından telefon rehberine ve videolara kadar pek çok türde veri, güvenlik açığı olmadan depolanıyor. Bulut tabanlı hizmet sayesinde akıllı telefon, bilgisayar ve tablette bulunan veriler otomatik olarak yedeklenip güvenle saklanırken, kullanılan diğer cihazlardan da bu verilere kolaylıkla ulaşılabiliyor.

“Evdendegüzel” koduyla 25 GB hediye

Türk Telekom müşterisi olma şartı bulunmadan herkesin kullanımına açık olan Dijital Depo, “Evdendegüzel” koduyla yeni üye olan herkese ilk üç ay ücretsiz 25 GB depolama alanı hediye ediyor. Kullanıcılar, www.dijitaldepo.com.tr adresinden üye olduktan sonra, “Ayarlar” menüsü altındaki promosyon kodu alanına “Evdendegüzel” kodunu girerek ücretsiz 25 GB Dijital Depo paketini aktif hâle getirebiliyorlar. İlk üç aylık kullanım sonunda kullanıcılar, Dijital Depo uygulamasından 2 GB kota ile ücretsiz yararlanmaya devam edebiliyorlar.

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Türk TelekomDijital Depo
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