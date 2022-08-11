Yeni Watch5 ve Watch5 Pro görücüye çıktı

Samsung, kullanıcıların sağlık ve fitness hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak, ileri teknolojilerle donattığı yeni Galaxy Watch5 ile Galaxy Watch5 Pro akıllı saatleri tanıttı. Yeni Galaxy Watch5, kullanıcıların her gün kullandığı özellikleri daha da geliştirirken, Galaxy Watch5 Pro da Samsung’un bugüne kadar geliştirdiği en dayanıklı ve en fazla özelliğe sahip akıllı saat olarak dikkat çekiyor. Galaxy ekosistemiyle mükemmel bir uyum içinde çalışan yeni Galaxy Watch5 serisi, kullanıcılara sağlık takibinde yeni bir deneyimin kapılarını aralıyor.

Dijital sağlık takibinde yeni bir çağ başlıyor

Yeni Galaxy Watch5, dijital sağlık izlemede yeni bir çağ başlatan, Samsung’un özgün BioActive Sensörü ile geliyor. İlk olarak Galaxy Watch4 serisinde kullanılan BioActive Sensör, Optik Kalp Atış Hızı, Elektrik Kalp Sinyali ve Biyoelektrik Empedans Analizi olmak üzere üç ayrı ve güçlü sağlık sensörünü bir arada kullanan tek ve özgün bir çipe sahip. Bu sayede kalp atış hızı (kalp ritmi), kandaki oksijen seviyesi ve hatta stres seviyesi gibi ayrıntılı tespitler sunulabiliyor. Bunların yanı sıra, kullanıcılar doğrudan yeni Galaxy akıllı saatlerini tansiyon ve EKG ölçüm cihazı olarak kullanabiliyor. Samsung, bu özellikleri Türkiye dahil, 63 ülkede kullanıma sunuyor.

Galaxy Watch5 serisi, Galaxy Watch4’le kıyaslandığında artan yüzey ve temas alanı sayesinde sağlık ölçümlerini daha doğru olarak yapıyor. Ayrıca, güçlü 3’ü 1 arada BioActive Sensörü, yeni ısı sensörü dâhil, Galaxy Watch5 serisinin diğer sensörleriyle birlikte çalışarak kullanıcılara sağlık durumlarıyla ilgili daha ayrıntılı bir tablo çizebiliyor. Isı sensörü, kızılötesi teknolojisini kullanarak, bulunduğunuz ortamın sıcaklığı değişse dahi daha doğru okuma yapabiliyor. Bununla birlikte, gelecekte menstrüel döngü takibi özelliğinin de Türkiye’de kullanıma açılması planlanıyor. Tüm bunlar da geliştiricilere, sağlık ve zindelik alanında sundukları opsiyonları çoğaltarak, kullanıcılara yepyeni deneyimler yaşatmalarını sağlayacak yeni imkanlar sunuyor.

Herkesin fitness deneyimini iyileştirecek bütüncül sağlık bilgileri

Galaxy Watch5, fitness aktivitelerinin de ötesine geçerek, egzersiz sonrası, dinlenme, iyileşme ve uyku süreçleriyle ilgili de bilgi veren, kapsamlı bir uçtan uca deneyim sunuyor. Vücut Kompozisyonu ölçü aracı kullanıcının genel sağlığıyla ilgili eksiksiz bir görünüm sunarken, kişisel egzersizler yoluyla yönlendirme ve kaydedilen ilerlemeleri gözlemleme olanakları sağlıyor. Galaxy Watch5 serisi kullanıcıları ayrıca, kalp atış hızı ile terleme sonucu sıvı kaybı sonrası kişiye özel su tüketim tavsiyeleri gibi iyileşme verileriyle destekliyor.

Galaxy Watch5 serisi, horlamayı ve kandaki oksijen seviyelerini tespit ederek, uykunun safhalarını takip eden Uyku Puanlaması yapmaya imkan tanıyor. Kişiye özel, aylık rehberlik programı sunan ileri seviye Uyku Rehberi sayesinde kullanıcılar artık daha iyi uyku alışkanlıkları geliştirebilecek. Galaxy Watch5, SmartThings entegrasyonu sayesinde bağlı ışıkları, AC (klima) ünitelerini ve televizyonları otomatik olarak uyku moduna getirebiliyor. Gelişmiş düşme algılama özelliği, sizin ya da bir yakınınızın yere düşmesi veya yataktan düşmesi halinde acil durum kişilerinin aranmasını sağlıyor. Galaxy Watch5 ayrıca, akıllı saat ile temassız ödeme yapılmasına izin veren S Wallet özelliğine de sahip. Samsung ‘S Wallet’, kullanıcıların mobil cüzdanlarının içine dilediği kadar para yükleyip, ister internet alışverişinde ister mağazada, yurt içi, yurt dışı fark etmeksizin kolayca ve güvenle harcama yapabilmelerini sağlıyor.

Daha fazla pil kapasitesi, daha hızlı şarj

Galaxy Watch5, önceki nesle kıyasla 13 daha fazla kapasiteli bir pile sahip olup, yalnızca sekiz dakikalık bir şarjla sekiz saatlik uyku takibi yapabiliyor. Galaxy Watch4 ile kıyaslandığında, 30 daha yüksek şarj hızına sahip Galaxy Watch5 üzerinde ek bir dayanıklılık katmanı da yer alıyor. Samsung’un Sapphire Cyristal ekranlı ilk akıllı saat ekranına sahip Galaxy Watch5’in dış katmanı bir önceki modelden 60 daha sert. Bu da günlük kullanımlarda ileri seviye bir dayanıklılık sunuyor. Kullanıcılar, Google Asistan'ı kullanarak en sevdikleri şarkıyı yalnızca sesli komutla Spotify'da sıralamaya ekleyebiliyor. Kullanıcılar çok yakında, bir akıllı telefon bağlantısına gerek kalmadan Google Maps kullanarak akıllı saatleriyle yol tarifi de alabilecek. Müzik tutkunlarıysa SoundCloud ve Deezer gibi yeni uygulamaları içeren güncellemeleri çok sevecek. Ayrıca One UI Watch4.5 daha iyi bir klavye deneyimi, çağrıları daha kolay yapabilme imkânı sunmanın yanında, Galaxy Watch’u daha sezgisel hale getiren yeni erişilebilirlik özellikleri de sağlıyor.

Açık havayı sevenler için daha fazla özellik ve dayanıklılık sunan Galaxy Watch5 Pro

Açık havayı çok sevenler için geliştirilen Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch portföyünün en yeni üyesi. Yürüyüşten bisiklete ve ötesine kadar Watch5 Pro, birinci sınıf malzemeleri sayesinde zorlu görevleri yerine getiriyor. Her türlü aşınma ve yıpranmaya daha iyi direnen gelişmiş Sapphire Cyristal ve çıkıntılı çerçeve tasarımıyla ekranı koruyan dayanıklı bir titanyum kasaya sahip. Galaxy Watch5 Pro, ayrıca şık ve mükemmel bir uyumla yüksek dayanıklılık sunan yepyeni bir D-Tokalı Spor Kayış ile sunuluyor.

Güçlü ve uzun ömürlü olacak şekilde üretilen Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch4'ten 60 daha büyük bir pile sahip. Kullanıcılar ayrıca, yürüyüşe çıktıklarında ‘Rota Antrenmanı’ özelliğiyle yürüyüşlerini kaydedebiliyor, Samsung Health uygulamasını kullanan diğer yürüyüş tutkunlarıyla paylaşabiliyor. Ayrıca, rutinlerini değiştirmek için yeni yolları inceleyebiliyor, yürüyüş ve bisiklet rotaları indirebiliyor. Aktivitelerini tamamlayan kullanıcılar eve gitmeye hazır olduklarında, onları geldikleri yere geri götüren ‘Geri Takip’ özelliği ile kolaylıkla eve dönebiliyorlar.

Samsung Electronics Mobil Deneyim Bölümü Başkanı Dr. TM Roh, yeni Galaxy Watch5 serisiyle ilgili şunları söyledi: “Samsung olarak, Galaxy Watch topluluğuna genel sağlık ve zindelik analizleri yapmaları, hedeflerine ulaşmaları için gereken araçları, veriyi ve kaynakları sunuyoruz. Samsung’un çığır açan BioActive Sensörü sayesinde, kullanıcılar Galaxy Watch5 ile sağlıkla ilgili bilgilere ilişkin bugüne kadar en kapsamlı ve önemli verilere erişebilecek. Ayrıca, Galaxy ekosisteminin büyüyen olanakları ve kullanıcılara sunduğu faydalarla mükemmel bir uyum yakalayan seri, kullanıcılara bu anlamda sıra dışı bir Galaxy deneyimi sunuyor.”