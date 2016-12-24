Yenilikçi fikirler ödüllendirildi

Türkiye’nin ilk yaşam laboratuvarı Başakşehir Living Lab tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İnovasyon Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Başakşehir Emin Saraç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Living Lab Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Çakır, Başakşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Bekir Selçuk Temel, Başakşehir Living Lab Genel Koordinatörü Ömer Onur, TÜGVA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Ömer Kökçam, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, törende yaptığı konuşmada, belediye olarak gençleri desteklemek adına üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi. Gençlerin gelişen ve değişen Türkiye’nin gelişiminde katkıları olmasını istediklerini belirten Başkan Uysal, “Gençlerimizin üretilen bilgileri bize okuyan değil, bilgi ve teknoloji üreten bireyler olmalarını istiyoruz” dedi.

İnovasyon Yarışması ile de gençleri yenilikçi fikirler ortaya koymaları adına desteklediklerini belirten Başkan Uysal, “Başakşehir Living Lab’da herhangi bir alanda yapılan bir geliştirmenin, doğal ortamında, gerçek kullanıcılarla test edildiği ve uygulandığı kuluçka merkezlerimiz bulunuyor. Projesi olan ancak hayata geçirme imkanı bulunmayan herkesi destekliyor, projelerini hayata geçirme fırsatı tanıyoruz" diye konuştu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya, 4 ayrı kategoride toplam 250’ye yakın proje katıldı. Finalistler pek çok farklı kategorideki yenilikçi fikirler arasından seçildi. Ortaokul kategorisinde birincilik ödülü “Güvenli Bebek Arabası” projesiyle Niğde’den yarışmaya katılan Alperen Kahraman’ın olurken, İbrahim Aslan lise kategorisinde “Görme Engelliler için Toplu Taşıma Yardımı Cihazı” ile birincilik ödülü kazandı. Üniversite kategorisinde ise Metehan Emlik, Eray Ünal, Buğra Önal birincilik ödülüne layık görülürken, “Robosandalye” projesi ile öğretmen kategorisinde yarışmaya Niğde’den katılan Ertuğrul Özar birinci oldu.





