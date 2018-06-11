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Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme

- T625 Özgün Helikopter'e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototipi tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi

Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme
ANKARA (AA) - Yerli helikopter motoru geliştirilmesine yönelik çalışmalarda önemli bir aşama katedildi.
Savunma Sanayii Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, T625 Özgün Helikopter'e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi.
Türkiye'nin ilk özgün helikopteri olan ve üretim aşamasında bulunan T625’in motor ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla Müsteşarlık tarafından başlatılan TS1400 Turboşaft Motor Geliştirme Projesi’nde bir aşama daha tamamlandı.
Proje kapsamında, Türkiye'de gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan helikoptere entegre edilecek 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış, özgün ve milli motor TUSAŞ Motor Sanayii AŞ tarafından geliştiriliyor.
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