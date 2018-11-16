Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Seren Yüce hüseyin akan
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu
Sanayi üretimi düştü
Sanayi üretimi düştü
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım

Yerli sermaye ve yerli fikirle üretildi

Beyin Mahsulleri Ofisi, geliştirilmesi için destek verdiği şarj aleti kablosu koruyucusunu piyasaya sürdü.

Yerli sermaye ve yerli fikirle üretildi
banner17

Mikro düzeyde melek yatırımcı mantığıyla start-up girişimlerini destekleyen bir kuruluş olan Beyin Mahsulleri Ofisi, şarj aletlerinin kablolarını korumak amacıyla geliştirdiği Piyupi’yi piyasaya sürdü
 
İnovatif fikirleri mikro düzeyde destekleyerek onların hayata geçmesini sağlayan Beyin Mahsulleri Ofisi, geliştirilmesi için destek verdiği şarj aleti kablosu koruyucusunu piyasaya sürdü. Piyupi adı verilen şarj kablosu koruyucusu, şu an için iOS tabanlı telefonların şarj aletlerinin kablolarını korumak için tasarlandı.
Piyupi’nin doğmasındaki en büyük etken; şarj kablolarının bağlantı noktalarının kısa zamanda deformasyona uğrayarak kullanılamaz hale gelmesi oldu. Bükülmeyen plastik alaşımdan imal edilen Piyupi, şarj kablolarının kolay deforme olan bağlantı noktalarına monte edilerek deformasyonu engelliyor.
Böylece şarj kablosunun uzun süre kullanılması sağlanırken, kullanıcıların da deformasyondan dolayı kısa süreler içinde kablo satın alma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
 
İsteğe göre baskı yapılıyor
Plastik alaşımdan üretilmesine rağmen, kullanıcılar için şık seçenekler sunan Piyupi ürünlerinin üzerine Atatürk resmi, Türk bayrağı gibi baskılar da yapabiliyor.
Piyupi, şirketlerin promosyon ürünü olarak vermesi için de uygun baskılar yapıyor. Örneğin, şirketler Piyupi üzerine kendi amblemini basıp tanıtımını yapabileceği gibi Kızılay, ÇYDD gibi kamu yararına kurumların amblemlerini kullanarak, toplumsal farkındalığın artmasına katkı da sağlayabiliyor.
Piyupi kullananlar, deformasyona izin vermediği için çoğu ithal olan şarj aletlerine tekrar tekrar para ödeyip cari açığın artmasını neden olmadıkları gibi yerli sermayeyi de desteklemiş oluyorlar.
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
InovasyonPiyupiBeyin Mahsulleri OfisiŞarj Kablosu Ile Dost
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1