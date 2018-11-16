Yerli sermaye ve yerli fikirle üretildi

Mikro düzeyde melek yatırımcı mantığıyla start-up girişimlerini destekleyen bir kuruluş olan Beyin Mahsulleri Ofisi, şarj aletlerinin kablolarını korumak amacıyla geliştirdiği Piyupi’yi piyasaya sürdü



İnovatif fikirleri mikro düzeyde destekleyerek onların hayata geçmesini sağlayan Beyin Mahsulleri Ofisi, geliştirilmesi için destek verdiği şarj aleti kablosu koruyucusunu piyasaya sürdü. Piyupi adı verilen şarj kablosu koruyucusu, şu an için iOS tabanlı telefonların şarj aletlerinin kablolarını korumak için tasarlandı.

Piyupi’nin doğmasındaki en büyük etken; şarj kablolarının bağlantı noktalarının kısa zamanda deformasyona uğrayarak kullanılamaz hale gelmesi oldu. Bükülmeyen plastik alaşımdan imal edilen Piyupi, şarj kablolarının kolay deforme olan bağlantı noktalarına monte edilerek deformasyonu engelliyor.

Böylece şarj kablosunun uzun süre kullanılması sağlanırken, kullanıcıların da deformasyondan dolayı kısa süreler içinde kablo satın alma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.



İsteğe göre baskı yapılıyor

Plastik alaşımdan üretilmesine rağmen, kullanıcılar için şık seçenekler sunan Piyupi ürünlerinin üzerine Atatürk resmi, Türk bayrağı gibi baskılar da yapabiliyor.

Piyupi, şirketlerin promosyon ürünü olarak vermesi için de uygun baskılar yapıyor. Örneğin, şirketler Piyupi üzerine kendi amblemini basıp tanıtımını yapabileceği gibi Kızılay, ÇYDD gibi kamu yararına kurumların amblemlerini kullanarak, toplumsal farkındalığın artmasına katkı da sağlayabiliyor.

Piyupi kullananlar, deformasyona izin vermediği için çoğu ithal olan şarj aletlerine tekrar tekrar para ödeyip cari açığın artmasını neden olmadıkları gibi yerli sermayeyi de desteklemiş oluyorlar.

