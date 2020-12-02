Yetenek dönüşümünü anlatacak

Türkiye’nin en önemli işveren markası konferansı People Make The Brand’de McKinsey & Company Ortağı Bengi Korkmaz, “Dijital Çağda Türkiye'nin Yetenek Dönüşümü”nü anlatacak. Bu yıl 8.si düzenlenen People Make the Brand Konferansı’nda “Paradigma Kayması” konusu Strateji, Teknoloji, Psikoloji ve Humanokrasi başlıkları altında, alanında uzman yirmi yerli-yabancı isim ile ele alınıp derinlemesine konuşulacak. Etkinlik, bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 6 aya yayılacak 4 farklı oturum ile online konferanslar dizisi halinde gerçekleşecek.

10 Aralık, Perşembe günü 14:00-16:00 arasında gerçekleşecek olan kürasyon ve moderasyonunu Evrim Kuran ile Serdar Turan’ın üstlendiği ilk oturumun konusu “Strateji” olacak. İlk oturumun konuşmacıları arasında McKinsey & Company Ortağı Bengi Korkmaz da yer alıyor.

McKinsey & Company Ortağı Bengi Korkmaz, 8. People Make the Brand konferansının Strateji oturumunda yapacağı konuşmasında, “İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü” alt başlığıyla, dijital çağda Türkiye'nin yetenek dönüşümünü McKinsey & Company'nin güncel araştırmaları ışığında paylaşacak. Bengi Korkmaz, 2030'un işgücüne dair projeksiyonlarının yanı sıra, Türkiye'nin yeni iş iklimine yeterliliğini sorgulayacak görüşlerini de katılımcılara aktaracak.

Kürasyonunu Dinamo Danışmanlık ve Harvard Business Review’in yaptığı 8. People Make The Brand konferansı Speaker Agency & Fikrimahsul partnerliğinde gerçekleşecek.

Oturumlar HBR Türkiye Webinar Tool platformu üzerinden gerçekleştirilecek, izleyiciler konuklara anlık soru yöneltme şansına sahip olacaklar.