Yıldız Teknopark'a genel müdür odu

2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde faaliyetlerine başlayan ve bugün‘Türkiye’nin en başarılı teknoparkı olan Yıldız Teknopark’ın güçlü ekibine, Orhan Tanışman Genel Müdür olarak katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi’ne göre tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında Türkiye’nin en başarılı Teknopark’ı seçilen ve Türkiye’nin 2023 hedeflerini desteklemek üzere ulusal Ar-Ge ve yenilik altyapısını güçlendirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Yıldız Teknopark’ın ekip liderliğini Orhan Tanışman yapacak.

Orhan Tanışman 30 yıla yakın tecrübeye sahip

Çalışma hayatına Marmara ve İstanbul Üniversite’lerinde araştırma görevlisi olarak başlayan Tanışman, 25 yılı aşkın bir süre zarfında İhlas Holding’in farklı bölümlerinde yatırım, finans, iletişim ve dijital dönüşüm alanlarında üst düzey yöneticilik görevleri yaptı. Son olarak İhlas Holding Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İhlas Yayın Holding ve İhlas Gazetecilik şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Tanışman, Kurumsal yönetim ve dijital dönüşüm, şirket değerleme, sermaye piyasası ve borsa, değişim ve inovasyon gibi yeni gelişen alanlarda eğitimler aldı.

Yatırımın yönetilmesi ve finansal teknolojiler alanında önemli tecrübeye sahip olan Orhan Tanışman, halka arz edilen iki şirketin yöneticiliğini üstlendi. Girişim sermayesi yatırım fonu kurulmasına ve sürdürülmesine öncülük eden Orhan Tanışman, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) üyesidir.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde yapan Tanışman, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde de MBA yaptı. Yeni nesil finans teknolojilerine odaklanarak özellikle yapay zeka odaklı çalışmalarda bulunan Tanışman, halen sürdürdüğü akademik çalışmalarında da yapay zeka temelli çalışmaların bir parçası olarak İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nde “Lojistik Eğri Talep ile Yatırımların Yapılabilirlik Matematik Modelinin Geliştirilmesi” konulu doktora çalışmasına devam etmektedir.