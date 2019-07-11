Yılın 2.’ci yarısında %30’un üzerinde büyüme hedefliyor

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılı da büyüyerek geçirdiklerini anlatan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:



“2019 yılının ilk yarısını, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi büyüyerek geçirdik. Hem müşteri sayısı, hem ciro, hem ekip olarak büyüme yaşadık. Yılını ikinci yarısının, ilk yarıya oranla daha yoğun geçeceğini öngörüyoruz ve %30’un üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Ülkemizde ve dünyada, dijitalleşme yönündeki eğilim ve trendler çok yukarıdadır. Günümüzde rekabetin temelinde, dijitalleşme yatıyor. Dijitalleşmeyle birlikte işletmeler; verimlilik, kapasite planlama, optimizasyon, sürdürülebilirlik, finansal analizler, üretim analizleri, saha analizleri gibi tüm süreçlerini ERP (kurumsal kaynak planlama) sistemleri ile yönetmeye başladılar. Uyumsoft ERP (web, cloud, mobil) ile müşterilerimize 23 yıldır hizmet veriyoruz. Aynı zamanda, e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter vd) uygulamalarında, lider firma olarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.



Son 1.5 yıldır, global pazarlara sunulacak ürünlerin altyapısını hazırlıyor



Uyumsoft’un teknoloji ve inovasyon firması olduğunu kaydeden Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, konuşmasına şöyle devam etti:

“Uyumsoft olarak, sürekli kendimizi yeniliyoruz ve ortaya attığımız yeni fikirleri ürünleştirerek, pazara sunuyoruz. Geçtiğimiz 1.5 yıl içerisinde dünya pazarlarına sunacağımız EkoTicari, EkoCrm ve finans odaklı ürünler gibi yeni bulut tabanlı ürünlerimiz üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz ve bu ürünlerimizi bu yılın 2.’ci yarısında ülkemize ve dünya pazarlarına anons edeceğiz. Uyumsoft’u, gelecek 5 yıl içerisinde, yazılımda bir dünya markası yapmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde, Avrupa, Amerika ve Orta Asya’da ofisler açmayı veya çözüm ortaklıkları oluşturmayı planlıyoruz. Bu yıl yurtdışından gelip ülkemizde okuyan öğrencilere, Uyum Akademi bünyesinde eğitimler vereceğiz. Eğitim alan gençleri, kendi ülkelerinde istihdam etmeyi ve global pazarlara açılma noktasında işbirliği yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.



İş dünyasının ajandasında, dijital dönüşüm ve 5G bulunuyor



İş dünyasının gündemimde, dijital dönüşüm ve 5G konularının yer aldığını ifade eden Mehmet Önder, şunları kaydetti:

“Dijital dönüşüm ve 5G konuları, hemen hemen tüm kurum ve kuruluşların ajandasında yer alıyor. Örneğin, bugün ürettiğimiz datanın ve hızın, 5G ile birlikte 100 katını konuşuyor olacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde 5G’nin etkinlerini yoğun olarak hissederken, gelecek 10 yıl içerisinde de, yıkıcı etkilerini görebiliriz. Teknolojideki gelişmeleri, değişimleri ve yeni iş modellerini yakından takip etmek gereklidir. Bir diğer konu da, gelecek döneme hazır olabilmenin koşullarından birisi de, “ekosistem” mücadelesidir ve firmaların artık tek başlarına mücadele ve rekabet etmeleri zorlaşmaktadır. Uyumsoft olarak yurtiçindeki ekosistemimiz ve önümüzdeki dönemlerde oluşturacağımız yurtdışı ekosistemimiz ile birlikte, dünyanın birçok yerinde başarılı projelere imza atmayı planlıyoruz. Gelecek 5 yıl içerisinde bir destan yazarak, Uyumsoft’un bir dünya markası olmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

