Yönetim kurulu başkanı oldu

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin (m-TOD) 23 Kasım 2021’de gerçekleştirdiği 2021 Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy’dan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan devraldı.

Murat Erkan'ın sektöre ve geleceğe yönelik görüşlerini paylaştığı bültenimizi ekte değerlendirmelerinize sunarız.

m-TOD’da bayrağı Murat Erkan devraldı

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin (m-TOD) 23 Kasım 2021’de gerçekleştirdiği 2021 Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy’dan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan devraldı.

Mobil telekomünikasyon operatörleri arasındaki iş birliğinin artırılması ile Türkiye mobil telekom sektörünün ulusal ve uluslararası alanda temsil edilmesi amacıyla 2016 yılında kurulan m-TOD, 2021 Olağan Genel Kurul toplantısında 2022 yılına ilişkin yol haritasını ve stratejilerini m-TOD Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile belirledi.

Kurucuların üçer üyeyle temsil edildiği, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından her yıl dönüşümlü olarak başkanlık görevinin üstlenildiği derneğin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erkan, görevi Engin Aksoy’dan devraldı.

Hedefimiz mobil iletişimde dünyada söz sahibi olmak

m-TOD’un Türkiye’nin mobil iletişim teknolojilerinde lider ülke olma hedefine katkı sağlayan ana oyunculardan biri olmaya devam edeceğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Erkan, “Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, mobil telekomünikasyon başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin, genel ekonomik büyüme hedefi ve istihdam gibi öncelikli gündemler açısından vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilmesi gerekiyor. Bu çerçevede ülkemizin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil altyapımız ile vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde bizi bekleyen yeni dünyada, ‘Dijital Türkiye’ vizyonunun gerçekleştirilmesine ve ülke genelinde güçlü bir dijital yapının inşasına hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Dijital dernek vizyonuyla hareket ediyoruz

Dijital dernek vizyonuna sahip m-TOD’un, Türkiye’nin mobil iletişim teknoloji alanında öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaşma hedefiyle, kamu faydasını gözeterek sektörün regülasyonuyla ilgili çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erkan, öncelikli amaçlarının, “Dijital Türkiye” vizyonunun gerçekleştirilmesine ve ülke genelinde güçlü bir dijital yapının inşasına hizmet etmek olduğunu ifade etti. ‘Dijital dernek’ vizyonuna sahip m-TOD’un dijital çağ ile uyumlu bir mevzuat hazırlanması noktasında sorumluluk alabileceğini belirten Erkan, bu sayede mevzuatın teknolojiyi yakalayabileceğine işaret etti. Murat Erkan ayrıca m-TOD’un hedeflerine ilişkin şöyle konuştu:

“Sektör oyuncuları arasında sahada rekabet her zaman vardır ve bu her daim olacaktır. Şirketlerimizin bu hizmet yarışı, en çok ülke insanının menfaatine olacaktır. Öte yandan; m-TOD’daki birlikteliğimizle ülkeye, sektöre ve vatandaşlarımıza mobil iletişim alanında hep birlikte en iyisini sunmak üzere omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bilgi toplumu yolculuğuna katkı sunmak amaçlarını birlikte başarmak için çalışacağız.”