Yönetim Sistemi (İYS)’nin iş ortağı belli oldu

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, İYS (İleti Yönetim Sistemi)’nin iş ortağı oldu. 24.’ncü yılında 25 binin üzerindeki müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlayan lider entegratör Uyumsoft AŞ ile, müşterilerinize göndereceğiniz tanıtım ve reklam amaçlı, e-posta, sesli arama, çağrı merkezi, sms gibi ticari iletileri hızlı ve güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz. Bilindiği üzere, müşterilerine tanıtım veya reklam amaçlı ileti gönderecek olan gerçek veya tüzel hizmet sağlayıcıların, 1 Eylül 2020 tarihinden önceki mail adresi, cep telefonu gibi elindeki tüm izinli datayı sisteme aktarmış olması gerekiyor. 1 Eylül tarihine kadar İYS’ye aktarılmamış olan izinler geçersiz sayılacaktır ve hizmet sağlayıcı kurum ve kuruluşlar, bu tarihten itibaren İYS sistemi üzerinde onayı olmayan alıcılara tanıtım ve reklam amaçlı ticari iletilerini gönderemeyecektir. Bunun için hizmet sağlayıcıların biran önce ellerinde bulunan izinli alıcıların datasını İYS’ne yüklemeleri zaruridir. Onaylı izinler İYS’nin web sitesine tek tek veya toplu halde eklenebileceği gibi, İş ortağı Uyumsoft AŞ tarafından hızlı ve güvenli bir şekilde eklenerek, tüm ileti yönetim süreci uçtan uca yönetilecektir. 7-24 Uyumsoft’tan hizmet alırken, birden fazla sayıdaki işletme ve markanızı UyumİYS ile tek platformda takip edebilirsiniz.

İYS (İleti Yönetim Sistemi) nedir?

İYS (İleti Yönetim Sistemi), alıcılara (vatandaşlara) gönderilen ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetildiği web tabanlı ulusal bir platformdur. Ticaret Bakanlığı tarafından 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki kanun ve mevzuat kapsamında, İYS AŞ’nin kuruluşu için TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) görevlendirmiştir. Kanun ve yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcı kurum-kuruluşlar, artık ticari tanıtım ve reklamlarını sadece izni bulunan alıcılara (vatandaşlara) gönderecektir ve ayrıca alıcıların istedikleri zaman iletileri ret imkanı vardır. Sadece borç, fatura gibi bilgilendirme amaçlı iletiler de, alıcının onayının olması şartı yoktur. Kısaca, hizmet sağlayıcı kurum-kuruluşlar; reklam, kampanya, indirim, promosyon, pazarlama gibi çeşitli içerikteki ticari iletilerini İYS’ye yükleyerek, onaylı alıcılarına sms, e-posta, sesli arama yaparak iletecektir. Alıcıların izinleri, gönderilenler, alıcılardan gelen onay ve red yanıtları dahil, tüm datalar İYS ortamında tutulurken, izinler zaman damgasıyla kayıp altına alınarak, güvenli bir şekilde ulusal veri tabanı olan İYS’de bulunacaktır. Alıcılar, kendilerine gönderilen ticari iletileri, istedikleri zaman ret etme hakkına sahiptir.

İYS’nin faydaları nelerdir ve hizmet sağlayıcılar sisteme nasıl kayıt oluyor?

1-Gerçek veya tüzel hizmet sağlayıcılar; firmalarını ve markalarını tanıtmak, ürettikleri mal ve hizmetleri pazarlamak veya kampanyalarını duyurmak için, ellerindeki izinli dataya tanıtım-reklam amaçlı iletiler göndermektedir. 1 Eylül tarihinde itibaren hizmet sağlayıcılar, İYS üzerinden sistemde yer alan onaylı alıcılara (vatandaşlara), reklam veya tanıtımlar ile ilgili ticari iletilerini gönderecektir. Sistem üzerinde kayıtlı olmayan dataya gönderemeyecektir.

2-Alıcıların, telefon numarası, e-mail adresi gibi izinli dataları, İYS ortamından yönetilecektir, gerektiğinde geriye dönük bir veriye hızlıca ulaşılacaktır ve veriler sistem üzerinde arşivlenecektir. Ulusal bir veri tabanı olan İYS’de saklanan dataların, veri güvenliği mevcuttur.

3-Hizmet sağlayıcılar, yeni onayları İYS aracılığıyla alacaktır ve alınacak yeni kayıtlar İYS sisteminde saklanmaya devam edecektir. İYS’ne aktarılan onaylar ve ret bildirimleri günlük olarak raporlanmaktadır.

4-Alıcılar (vatandaşlar), istedikleri zaman, ticari iletilere izin veya ret verme imkanına sahiptir. Nitekim, İYS sistemi üzerinden şikayetini yapan bir alıcıya (vatandaşa), gönderim yapan kurum- kuruluş tarafından bir daha ticari ileti gönderilmeyecektir. Hizmet sağlayıcılar, bir alıcının onayı, olup olmadığını da sistem üzerinden sorgulayabilecektir.

5-Hizmet sağlayıcılar, Haziran ayından itibaren İYS sistemine başvuru sürecine başladılar ve 1 Eylül tarihine kadar ellerinde bulunan onaylı alıcı datasını sisteme aktarmaları gerekmektedir. Hizmet sağlayıcıların İYS’ye kayıt olma aşamalarına baktığımızda; gerçek veya tüzel kurum ve kuruluşlar, sisteme MERSİS numarası ile giriş yaparken, ticari gönderim yapacakları markalara dair marka tescil belgelerini de sisteme kayıt etmelidirler. Hizmet sağlayıcı kurum ve kuruluşta, imza yetkisi olan yetkilinin, TC kimlik numarası, kurumsal e-mail adresi ve cep telefonu numarası gibi diğer bilgiler de sistemde yer almaktadır.

6-Alıcıların (vatandaşların); ticari elektronik ileti almaları konusundaki onayları; fiziksel ortamda imzalarıyla, elektronik ortamdan veya İYS yoluyla alınabilecektir. Sisteme yüklenecek izinlerde; alıcının cep telefonu veya e-mail adresi, izin tarihi, iletişim kanalı (arama, mesaj, e-posta) onayı, alıcının durumu (bireysel veya ticari) ve iznin kaynağı (imza, elektronik ortam veya İYS sistemi) ayrıntı olarak belirtilmelidir.

Uyumsoft AŞ, uçtan uca dijital dönüşümü yönetiyor Kurumsal Kaynak Planlama (uyumERP) yazılımı, Müşteri İlişkileri Yönetimi (uyumCRM) yazılımı, çağrı merkezi hizmeti, e- posta gönderimi hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, İYS’nin iş ortağı olabilmektedir. İş ortağı olacak firmaların, ISO 22301 ve ISO 27001 (Türkak onaylı) kalite belgelerinin olması gerekiyor veya bu belgeleri 12 ay içinde tamamlayacaklarını tahahhüt etmelidirler. Uyumsoft AŞ, Dijital Dönüşüm çözümlerinde gösterdiği liderliği, İYS’nin İş Ortaklığı ile binlerce müşterisine taşımaktadır. Yerli ve yabancı binlerce müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü yöneten Uyumsoft AŞ’nin ürün gamında, Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (Bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (Bulut,mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (Bulut, Mobil), e-Belge e-uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem dahil 30’u aşkın geniş bir ürün ailesi mevcuttur.