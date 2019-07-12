Youtube'dan para kazanma sanatı

Yüklenen tek bir video ile bile 100 bin liranın üzerinde para kazanma fırsatı sunan Youtube, gençlerin hayalinde en büyük gelir kapısı olmayı sürdürse de bu alandaki başarısızlıklar da sınırları zorlamaya devam ediyor. Çünkü kanal kurup özel içerikler üreten milyonlarca kişi, hâlâ bu işten tek bir kuruş bile kazanmış değil. Aslında sistem çok basit; işin sırrı sadece belli kurallara uymak.



İÇERİKLERE DİKKAT!



Bu rehberimizde özellikle akla en çok takılan ‘hangi içerikler ne kadar kazandırıyor’, ‘farklı videolar aynı sayıda görüntülense de kazançlar neden farklı olabiliyor’, ‘para kazanmak için en az kaç bin kez izlenmek gerekiyor’, ‘abone nasıl kazanılıyor’, ‘reklam ne zaman geliyor?’, ‘para hesabıma ne zaman ve nasıl yatıyor’, ‘bu işin vergi boyutu nedir’ gibi sorulara yanıtlar verdik.



İŞTE İŞİN MANTIĞI



Öncelikle görüntülenme ne kadar çok olursa o kadar çok para kazanılır mantığı tümüyle yanlış. Örneğin bir oyun videosu 100 bin kez izlenerek size 100 lira kazandırabilirken, bir eğitim videosu 50 bin kez izlenerek size 200 lira kazandırabilir. Bu tamamen sizin videonuzun alacağı reklamın performansıyla ilgili bir durum. Bazı yayıncılar 1000 izlenmede 2.5 dolar, bazıları ise 10 dolar alıyor.



EN AZ 1000 ABONE



Youtube’dan para kazanmaya başlamak için ise en az 1000 abone gerekiyor. Bunu sağlamak için de çektiğiniz özel içerikli videolarınızın Facebook, Instagram ya da diğer popüler internet ve sosyal medya sitelerine düşük bütçelerle reklamlarını yaptırabilirsiniz. Baştan savma yapılan hiçbir videoya, abone bulamayacağınızı aklınızdan çıkarmayın.



EN ÇOK KAZANDIRAN



Şimdi de gelelim en çok ne tür videoların para kazandırdıklarına. Burada her yıl düzenli olarak yapılan araştırmalara göre en çok ilgiyi; ‘cihaz inceleme’, ‘aynı kategorideki farklı markaların karşılaştırmaları’, ‘elektronik cihazların fiyat analizleri’, ‘neyi nasıl yaparım uygulamalı testler’, ‘makyaj yapma sanatı’, ‘oyun incelikleri’, ‘doğal komediler’, ‘soru cevap’, ‘paket ya da cihaz açma’ ve ‘müzik’ türü videolar görüyor.



GELİR VERGİSİ KURALI



Yayınladığınız videoya gelen markaların reklam ücretlerini ise Google size ödüyor. Ödemeler aylık olarak sizin kişisel banka hesabınıza yatırılıyor. Ancak ödeme yapılması için en az 200 TL kazanmış olmanız gerekiyor. Tabi doğal olarak Youtuber’lar da 18 yaşından küçük olsalar dahi Gelir Vergisi ödemek zorunda. Ancak kazancın vergiye tabi olması için gelirin en az 26 bin lira olma şartı var.



REKLAM NASIL ALINIR?



Reklam alabilmeniz için öncelikle videonuzun son 12 ayda en az 4 bin saat izlenmesi ve en az 1000 abonenizin olması gerekiyor. Ayrıca içeriğinizin herhangi bir markanın reklamına uygun olması şart. Başkaları tarafından hak talebi bulunan videolardan ve yanıltıcı içeriklerden uzak durulmalı. Ayrıca belki de en önemlisi, videodaki para kazanma özelliğinin devre dışı olmamasının gerektiği.



OYUNCAKLA ZENGİN OLDU



2018’de dünyada en çok kazanan 10 Youtuber’ının toplam geliri yılda 180 milyon dolara ulaştı. Bu kişilerin neredeyse hepsi, marka anlaşmaları ve reklam kampanyalarının dışında kendi markalarını ve ürünlerini de oluşturuyor. İşin ilginci geçen yılın en çok kazanan Youtuber’ı 7 yaşındaki ABD’li Ryan. ‘The Ryan’s World’ adı ile oyuncak tanıtan Ryan, geçen yıl 22 milyon dolar kazandı. Türkler arasında ise Enes Batur’un aylık kazancının 530 bin TL, Danla Biliç’in 250 bin TL, Orkun Işıtmak’ın da 200 bin TL olduğu belirtiliyor. Murat Gülderen / Posta