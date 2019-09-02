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YouTube’dan ‘uygunsuz video’ eleştirileri üzerine çocuklara özel site

YouTube çocuk kullanıcılara uygunsuz videolar gösterdiğine dair aldığı eleştirilerin ardından çocuklara özel bir web sitesi açıyor.

YouTube’dan ‘uygunsuz video’ eleştirileri üzerine çocuklara özel site
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Google’a ait video paylaşım sitesi YouTube, 2015 yılında çıkardığı çocuklara özel mobil uygulaması Kids App’in online versiyonunu da açacağını duyurdu. 

Google blog sayfasında yaptığı açıklamada YouTube, Kids App uygulamasının ve websitesinin farklı yaşlara göre yeni kategorilere ayrılacağını bildirdi.

Açıklamada şöyle dendi: “Dört yaşındaki bir çocuk için harika olabilecek bir videonun, 10 yaşındaki bir çocuk için ilgi çekici olmayabileceğini biliyoruz. Bu yüzden ebeveynlerin YouTube Kids web sitesinde, çocukları için doğru içeriği seçmelerini kolaylaştırmak istiyoruz” 

Yeni web sitesindeki içerikler, okul öncesi çocuklar dört yaş ve altındakiler; büyükler beş-yedi yaş arası; daha büyükler ise sekiz-12 yaş aralığındaki çocukları kapsayacak. Seçilen yaş aralığına göre çıkan sonuçlar aynı zamanda okul öncesi, büyükler ve daha büyükler kategorilerine göre de sınırlandırılarak tavsiye edilecek.

YouTube, sistemlerinin yaş kategorilerine uygun olmayan içerikleri kaldırmak için çok çaba harcasa da tüm videoların manuel olarak incelenmediğinin altını çizerek, kendilerinin gözden kaçırdığı bir durum olması halinde kullanıcılardan bunları engellemesini ya da rapor etmesini istedi. 

YouTube, uygunsuz, yanıltıcı ve bazen de şiddet içerikli videoların izlenmesine izin verdiği için eleştiriliyordu.

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