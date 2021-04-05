Zeybek oyununu bir de robottan izleyin!

Uygun fiyata sıra dışı deneyim yaşatacak oyuncaklar üzerinde çalıştıklarını açıklayan AB Plus Bilişim Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi: “i-toys robotları ile oyuncak sektörüne yeni bir nefes getirmek, çocukları bilgisayar, tablet ve cep telefonlarındaki oyun bağımlılığından kurtararak, onları gerçek hayatta dokunabilecekleri ve istedikleri gibi yönlendirebilecekleri teknolojilerle buluşturmayı hedefledik. Bu yeni nesil akıllı oyuncakların, çocuklarının gelişimine büyük katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Dünyada bizim i-toys projemizi diğer emsallerinden ayıracak en temel konu, bu projeyi apple store gibi çok iddialı bir platform üzerine inşa ediyor olmamızdır. Tek fonksiyonlu olarak değil, sürekli yenilenebilir, değiştirilebilir ve programlanabilir oyuncaklar tasarlıyoruz. Bizim robotlarımız, i-toys city’den indirilebilecek binlerce uygulama ile güçlenecek ve farklılaşacaktır. Çok farklı yetkinliklere sahip robotları da, i-toys ailesine katmaya devam edeceğiz. Kısaca, i-toys robotları, mekanik, mekatronik ve yapay zeka desteği olarak çok üstün oldukları için sınırsız oyunlar ve farklı yeteneklere sahip olacaktır” dedi.

Esas zor olan robotlara hükmetmenizi sağlayacak teknolojileri üretmektir

i-toys robotlarını, bir taraftan en iyi mekaniğe ve dayanıklılığa sahip robotlar olarak tasarlarken, diğer taraftan nasıl daha akıllı hale getirileceği üzerinde çalıştıklarını anlatan AB Plus Bilişim Teknolojileri AŞ Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti: “İşin en kolay tarafı, insansı robotları dizayn etmektir ve büyük çoğunluğu Çin ve Uzakdoğu’da olmak üzere yüzlerce üretici firmanın, binlerce humanoid robot oyuncak örneği bulunuyor. Esas zor olan, robotlara hükmetmenizi sağlayacak teknolojileri üretmektir. Onlara gerçek-zamanlı olarak, hareketleri taklit ettirebilmektir. Biz bu konuda başarılı çalışmalar yapmaya her geçen gün daha çok yaklaşıyoruz. Geldiğimiz seviye bizi ve genç arkadaşlarımızı fazlasıyla mutlu ediyor. Zeybek oyunu, üstünlüklerimizi göstermemiz için çok iyi bir oyun oldu. Gelecek yıl, i-toys robotların üretimini, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük bir vizyonla kurulan Adem Ceylan Anadolu Meslek Lisesi’nde öğrenciler ile birlikte gerçekleştireceğiz. Onları hem yetiştireceğiz, hem de bu üretimin bir parçası haline dönüştüreceğiz” diye konuştu.