Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Sağlıkta ihracat atağı
Sağlıkta ihracat atağı
Parfümü ses getirecek
Parfümü ses getirecek
Kültür sanat atağı
Kültür sanat atağı
Bakır Konseyi'ne girdi
Bakır Konseyi'ne girdi
Yine öncü olacak
Yine öncü olacak

Zeybek oyununu bir de robottan izleyin!

Türk teknoloji firması AB Plus Bilişim Teknolojileri AŞ, robot oyuncaklar teknolojisinde ilklere imza atıyor. İnsan hareketlerini, hiçbir entegre sensöre ihtiyaç duymadan sadece görerek taklit edebilen i-toys robotları, oynadıkları “zeybek” oyunu ile yoğun ilgi görüyor. Diğer halk oyunları ve futbol dahil birçok hareketi görerek taklit edecek olan i-toys robotlarının, 2022 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.

Zeybek oyununu bir de robottan izleyin!
banner17

Uygun fiyata sıra dışı deneyim yaşatacak oyuncaklar üzerinde çalıştıklarını açıklayan AB Plus Bilişim Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi: “i-toys robotları ile oyuncak sektörüne yeni bir nefes getirmek, çocukları bilgisayar, tablet ve cep telefonlarındaki oyun bağımlılığından kurtararak, onları gerçek hayatta dokunabilecekleri ve istedikleri gibi yönlendirebilecekleri teknolojilerle buluşturmayı hedefledik. Bu yeni nesil akıllı oyuncakların, çocuklarının gelişimine büyük katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Dünyada bizim i-toys projemizi diğer emsallerinden ayıracak en temel konu, bu projeyi apple store gibi çok iddialı bir platform üzerine inşa ediyor olmamızdır. Tek fonksiyonlu olarak değil, sürekli yenilenebilir, değiştirilebilir ve programlanabilir oyuncaklar tasarlıyoruz. Bizim robotlarımız, i-toys city’den indirilebilecek binlerce uygulama ile güçlenecek ve farklılaşacaktır. Çok farklı yetkinliklere sahip robotları da, i-toys ailesine katmaya devam edeceğiz. Kısaca, i-toys robotları, mekanik, mekatronik ve yapay zeka desteği olarak çok üstün oldukları için sınırsız oyunlar ve farklı yeteneklere sahip olacaktır” dedi.

Esas zor olan robotlara hükmetmenizi sağlayacak teknolojileri üretmektir

i-toys robotlarını, bir taraftan en iyi mekaniğe ve dayanıklılığa sahip robotlar olarak tasarlarken, diğer taraftan nasıl daha akıllı hale getirileceği üzerinde çalıştıklarını anlatan AB Plus Bilişim Teknolojileri AŞ Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti: “İşin en kolay tarafı, insansı robotları dizayn etmektir ve büyük çoğunluğu Çin ve Uzakdoğu’da olmak üzere yüzlerce üretici firmanın, binlerce humanoid robot oyuncak örneği bulunuyor. Esas zor olan, robotlara hükmetmenizi sağlayacak teknolojileri üretmektir. Onlara gerçek-zamanlı olarak, hareketleri taklit ettirebilmektir. Biz bu konuda başarılı çalışmalar yapmaya her geçen gün daha çok yaklaşıyoruz. Geldiğimiz seviye bizi ve genç arkadaşlarımızı fazlasıyla mutlu ediyor. Zeybek oyunu, üstünlüklerimizi göstermemiz için çok iyi bir oyun oldu. Gelecek yıl, i-toys robotların üretimini, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük bir vizyonla kurulan Adem Ceylan Anadolu Meslek Lisesi’nde öğrenciler ile birlikte gerçekleştireceğiz. Onları hem yetiştireceğiz, hem de bu üretimin bir parçası haline dönüştüreceğiz” diye konuştu. 

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
AB Plus Bilişim Teknolojileri AŞDr. Akın ArslanI-toysZeybek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1