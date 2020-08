Zoom'un yeni özelliği toplantılara renk kattı

Zoom Video Communications, evden çalışmayı pratik ve verimli hale getirirken, ofislerde insanların bir araya gelmelerini sağlayan unsurları sanal toplantı kültürüne dahil ederek, görüşmelere enerji katıyor.

Yayınlanan yeni sürümü ile kullanıcıların kişiliklerini yansıtabilecekleri; toplantılara neşe katacak filtreler, tepkiler, iyileştirilmiş ışıklandırma ve geliştirilmiş gürültü önleme özellikleriyle her an her noktadan gerçekleştirilen toplantılar daha eğlenceli hale geliyor.

Filtreler, toplantıların olmazsa olmazına dönüşüyor

Zoom’un yeni filtreleriyle bıyıklarınızı gürleştirebilir, korsan göz bandı takabilir ya da sizi yamaçtaymış gibi gösterecek kar gözlükleriyle takım toplantılarında, dinlenme saatlerinde ya da oyun gecelerinde görüşmeleri bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Renk filtrelerini kullanarak videonuzu siyah beyaz bir fotoğrafa dönüştürebilirken görüntünüzü tamamen pembeye boyayarak kişiliğinizin ekranın her noktasını doldurmasını sağlayabilirsiniz.

Zoom’un bu sürümüne eklenen derinleştirilmiş rötuş ve ışıklandırma ayarları ise toplantılarda çok daha aydınlık bir görüntüye ulaşmaya olanak tanıyor. Kutlama, gülme veya kalp gibi tepkilerin ekrana yansıtılabilme özelliği de tüm hislere tercüman oluyor.

Gürültüler artık sorun değil

Havlayan köpeklerin, dönen fanların, evde oyun oynayan çocukların sesi Zoom’un geliştirilmiş gürültü önleme özelliğiyle arka plandan silinip gidiyor. Yüksek gürültü önleme özelliği, önemli toplantılar ve sunumlar için dikkat dağıtıcı sesleri ortadan kaldırarak, tam odaklanmaya yardımcı oluyor. Düşük ayar özelliğinde ise hafif bir arka plan müziği bir yoga dersinin ya da oyun gecesinin tamamlayıcısına dönüşebiliyor.

Sunumlarınızda başrole geçin

Zoom’un bir diğer yeniliği olan PowerPoint ve Keynote sunumlarına görüntü ekleme özelliği ile bir yandan sunum yaparken bir yandan izleyicilerle bire bir iletişim kurmaya devam edilebiliyor. Sunumlar arka planda görünürken öne çıkan videonun boyutu ve konumu da ayrıca ayarlanabiliyor.

Eğlenceyi başlatmak bir tık uzakta

Bahsedilen tüm bu özelliklere Zoom 5.2 güncellemesi ile erişim sağlanabiliyor. Bu işlevsellikleri sınırlamak isteyen toplantı sahipleri ise Zoom web portal aracılığıyla hesap, grup ve kullanıcı düzeylerinde toplantı filtrelerini devre dışı bırakabiliyor.