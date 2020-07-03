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ZUBİZU Yaz Alışveriş Günleri n11.com’da Başladı

Her yıl on binlerce ziyaretçinin ve birçok bilinen markanın katıldığı “ZUBİZU Alışveriş Günleri” bu sene n11.com’un ev sahipliğinde alışveriş severlerle buluşuyor.

ZUBİZU Yaz Alışveriş Günleri n11.com’da Başladı

İlgiyle takip edilen butik Türk markaların yer aldığı “ZUBİZU Yaz Alışveriş Günleri” kapılarını, ilk kez online bir platformda; Türkiye'nin en büyük pazar yerlerinden biri olan n11.com’da açtı.

Bu sene 31 Temmuz tarihine kadar ilk kez dijital bir platform aracılığıyla gerçekleşen “ZUBİZU Yaz Alışveriş Günleri”nde alışveriş severler, takı, aksesuar, giyim, dekorasyon ve çanta başta olmak üzere birçok kategoriden ilgiyle takip ettikleri markalara, n11.com’un sunduğu keyifli ve güvenli alışveriş deneyimi ile kolayca ulaşacak.

ZUBİZU Yaz Alışveriş Günleri”, aksesuarda Ciconia, Gaintart, ayakkabı&çanta kategorisinde Zeynshoes, Bera Design, Good For Your Mood, Morikukko, Onz, Rossea, çocuklar için Baboo, Kidzee, Tutu, ev yaşam&dekorasyon kategorisinde Ceyda Bozkurt, Krea Maison, Yek Koleksiyonu, ZM Decor, giyim kategorisinde Night&Mild, Pheri, Fidesigner, Happy Roseberry, Join Us, Kalai Atelier, Matla, My Summer Blue, Rivus ve mücevher&takı kategorisinde Aslı Goncer, Atölye Kadraj, Celebrity Jewellers, Diandra İstanbul, Ecce, Glowing Diaries, Ladens, Ma'na, Meltem Tahrancı, Mystwind by Beliz, Nisa Gümüş, Penna Jewels, Sadekar gibi seçkin markaların yaz koleksiyonlarını alışveriş severlerle biraraya getirirken, n11.com’un yeni moda markası “giybi” de yaz esintileri taşıyan ve çok beğenilen yepyeni İlkbahar / Yaz koleksiyonu da alışveriş günlerinde yer alıyor.

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