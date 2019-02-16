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Tercihin Hayatındır

Ayşen Laçinel

Ayşen Laçinel

aysenl@gazeteekonomi.com

16 Şubat 2019, 12:07

Yaşam öyle bir yolculuk ki bazen farkında olarak bazen de hiç bilmeden birini bir yolu bir işi bir adayı seçiyoruz. 
Bu seçimler de hayatımız oluyor.
Aslında kim olduğunu ve neyi istediğini bilmek şart hayatta sağlam durabilmek için.
Kim olduğunu bilen neyin ona iyi geleceğini neyi sevdiğini de bilir.
Her seçim bir ayıklama bir sadeleşmedir.
Işığı seçen karanlıkta kalmaktan vazgeçer.
Temizi seçen pisliği bırakır.
Kaliteyi seçen bayağılığa geçit vermez.
Öyleyse kim olduğunu bildiğinde, neyi seçeceğini de bilirsin.
Yol ayrımlarında karar vermeden önce seçenekleri iyi anlamalı, ‘ hangi yoldan giderse. ne olabilir ve ben neyi istiyorum?’ sorularını cevaplamalısın.
Bu sağlıklı seçim yapmayı kolaylaştırır.
Herşeyi isteyen herşeyden olur.
İşde de sevgide de bu böyle.
Bir seçim yapmışsan diğerinden vazgeçmeyi göze aldın demektir.
Bir de tersten bakmalı o zaman :
Bu seçimim ,bu yapacağım , diğerinin olmamasına değer  mi?
Seçtiysen diğerini seçmedin demektir.
Tüm yollardan gidebileceğini sanıyorsan yolda kaybolmuşsun ama haberin yoktur.
Üzülme , değerlerin varsa kurtulman mümkün.
Değerleri olan kaybolmaz.
O halde neyi seçeceğini iyi düşünmeli ! 
 
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