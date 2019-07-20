TETSİAD’da ayrılık rüzgarları sektörü yaralayabilir

En son fuar açılışında karşılaşmıştım ev tekstili sektörüyle. Muhteşem bir fuar yapmışlardı. Açılışları 23 Nisan’a geldiği için çocuklarla görkemli bir birliktelik oluşturmuşlardı.
İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı’na 120’den fazla ülkeden 50 bini aşkın alıcı katılmıştı. Yani adı gibi tam bir uluslararası fuar olmuştu.
Dünyanın en büyük odalarından biri olan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç açılıştaydı. Sektörün bir parçası olan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle açılışa katılmıştı.
Sektörün en önemli isimlerinden Ahmet Nazif Zorlu, Zeki Kıvanç oradaydı. Sektörün önderlerinden Ahmet Öksüz, Orhan Aydın açılışa katılmıştı. Yani herkes oradaydı.
Bu muhteşem birlikteliği Başkan Ali Sami Aydın ve kısa adı TETSİAD olan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği yönetimi gerçekleştirmişti. Dayanışla çarşaftan havluya Türkiye’nin önünü açacak gelişmelere yol açmıştı.
Bugünlerde gerçekleştirilen bu birlikteliğin üstünde karabulutlar dolaşıyor. Haziran yapılması gereken genel kurulda çoğunluk sağlanamadı. Seçim Ağustos sonuna atıldı. Bu süreçte önce belki de en başarılı başkanlıklardan birini yapan Ali Sami Aydın küstürüldü.
Sonra Zorlu Grubu’nun ev tekstilinde dünya markası olmasına büyük katkı sağlayan Mehmet Fatih Dereköylü’nün tek aday olarak seçimlere girmesine karşı çıkıldı. Denizli’den Bursa’dan başka illerden adaylar çıkmaya başladı. Adeta aday enflasyonu yaşandı.
Oysa bir önceki seçimde Ali Sami Aydın tek aday olarak katılmış ve oybirliği ile başkan seçilmiş ve görevi sektörün duayenlerinden Yaşar Küçükçalık’tan devralmıştı.
Ama bu defa öyle olmayacak gibi görünüyor. Muhteşem birlikteliği sağlayanlar arasında şimdi ayrılık rüzgarları esiyordu. Yıllar önce benzer gelişmeler olmuş ve sektör büyük yara almıştı.
Bundan ders çıkarıldı. El ele verildi. Dünya markası bir fuar çıktı bu birliktelikten… Ayrıca dünya Türk ev tekstilini konuşmaya başladı. Türkiye’nin dünya markası çıkaracağı sektörlerden biri olarak ev tekstili görülmeye başlandı.
Tam işler rayına girmişti ki sektör adeta ikiye bölündü. Şimdi en son iki aday kıyasıya yarışıyor. 27 Ağustos’ta yapılması planlanan seçim yarışı oldukça sert geçiyor. Bursa’dan bir grup Bayramlar Brode'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bayram’ı destekliyor.
Hasan Bayram şehir şehir dolaşıp seçim çalışması yapıyor. Diğer aday Şerafettin Demir… Denizli’den büyük destek alıyor.
Sektörün önde gelenlerinin de desteğini almış durumda. Halen başkanlık görevini sürdüren Ali Sami Aydın da Şerafettin Demir’i destekliyor.
Seçim yarışında atışmaların üzücü boyutlara ulaştığın söyleyenler bulunuyor. TETSİAD yaşanan ayrılık rüzgarları bir zamanlar TİM içinde yaşanmıştı. Şimdiki TİM Başkanı İsmail Gülle sektör adına yönetime girememişti.
O gün o çalışmanın arkasındaki isimlerden biri şimdi adaylardan birini destekleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’dı o günlerde. İbrahim Burkay şimdi çok önemli bir görevde… İsmail Gülle de öyle… Sektördeki bu ayrılık rüzgarını iyileştirecek bir konumda bulunuyor her iki isimde. Sektörün önde gelen isimleri iki liste halinde gidilecek seçimlerin TETSİAD’a zarar vereceğini düşünüyor. Şimdiden ayrılıp yeni derneklerin kurulacağı fısıltıları dolaşıyor ortalıkta. İsmail Gülle ve İbrahim Burkay bu işi tatlıya bağlayacak iki önemli başkan… Bize ne diyebilirler…
Böyle denmesi halinde sektör kaybedebilir. Sektörün kaybetmesi de Türkiye’nin kaybetmesi anlamına geliyor.
Ayrılığa değil birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan günlerden geçiyoruz diyenlerin öne çıkması gerekiyor. Bakalım olacak mı bu gelişme izleyip göreceğiz.
TETSİAD’da ayrılık rüzgarları sektörü yaralayabilir
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