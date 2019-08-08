TETSİAD’da seçimi kim kazanacak!..

Umarız ülkemizin en başarılı işadamı örgütlerinden biri olan Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş adamları Derneği (TETSİAD) 27 Ağustos Salı günü gerçekleşecek seçimlerinden sonra yine birlik ve beraberliğini korur… Ve dünyanın sektördeki en önemli aktivitelerinden biri haline gelen EVTEKS’i yine birlikte yaparlar.
İhracatın artması ve yeni pazarlara ulaşmak için yine birlik ve beraberlik içinde davranırlar… Niye umarız dedik anlatalım. Seçim çalışması biraz sertleşti. İki adayı birleştirmesi beklenen İsmail Gülle ve İbrahim Burkay taraf oldu. Veya öyle bir görüntü ortaya çıktı.
Üye listelerinin alınması için avukatlar devreye girdi. Sektörün önde gelen isimleri her iki adaydan yana tavır koydular ve karşı tarafa dönük sert eleştiriler yaptılar.
Buna rağmen umarız biz yanılırız seçimlerden sonra adaylar birbirini kutlar ve birlikte yol almaya, yol yürümeye devam ederler.
Önce adayları anlatalım… Hasan Hüseyin Bayram adaylığını ilk açıklayan isim.
Uzun Bayram tatilinde hiç boş durmadı. Gece gündüz çalıştı. Destek almak için her kapıyı çaldı. Siyasetteki tecrübesini bu alanda da kullandı. Herkesle bire bir ilişki kurdu. Sektörün önde gelen isimlerini ziyaret etti.
Adaylığı konusunda kendisine ilk destek veren İstanbul Tİcaret Odası Ev Tekstili Komitesi üyeleri hep yanındaydı.
Gidilen her yerde Komite olarak sektörün KDV sorununu nasıl çözdüklerini anlattılar. Ve diğer sorunları da bu yöntemle çözeceklerini ifade ettiler.
Bayramlar Brode'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Hüseyin Bayram Bursa’da sektör mensupları ile defalarca biraraya geldi. Bursa'da ev tekstili sektör temsilcilerinin oluşturduğu Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu’nun toplantılarında konuşmalar yaptı, projelerini anlattı.
Bursa’yı sektörün kalbi olarak gördüğünü söyledi bu buluşmalarda.
Hasan Hüseyin Bayram sektörün ilk kurucu başkanlarından olduğunu dışarıdan geldiğini ifade etti.
Çünkü kendisi ile ilgili dışarıdan geldi iddiaları vardı.
Daha sonra Denizli ve İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde görüşmeler yaptı.
Seçim çalışmasında sektörün önemli isimlerinden Recep Tanrıverdi’den tam destek aldı.
Hatta Tanrıverdi karşı tarafa yönelik sert eleştirileri ile Bayram’ın önünü açtı.
Başkan adayı Bayram ev tekstili sektörünün dünyaya açılmasında büyük katkısı olan ve TETSİAD’a Türkiye isminin eklenmesinin mimarı ünlü işadamı Yılmaz Ulusoy’u da ziyaret etti. Fikirlerini aldı ve destek istedi ve çok önemli bir adım atmış oldu.
TETSİAD diğer başkan adayı Şerafettin Demir aynı zamanda sektörün önemli örgütlerinde İTHİB’in de yönetim kurulu üyesi.
İTHİB’te TİM Başkanı İsmail Gülle uzun süre başkanlık yapmıştı.
Şimdiki başkan Ahmet Öksüz de yönetim kurulu üyesi Demir’in adaylığına kayıtsız değildi.
Şerafettin Demir’e en büyük destek sektörün üretim merkezlerinden Denizli’den gelmişti. Denizli’de TETSİAD'ın 100’den fazla üyesi olduğunu biliniyor.
Bu nedenle seçim için önemli merkezlerinden biri Denizliydi. Ve Şerafettin Demir de bu yüzden Denizli’ye büyük önem vermişti.
Şerafettin Demir’in seçim çalışmalarında en önemli aktivitesi “Büyük İstanbul Buluşması” oldu.
Bu buluşmada sektörün duayenlerinin de aralarında bulunduğu çok önemli isimleri bir araya getirmeyi başardı.
Demir bu buluşmada yaptığı konuşmada projelerini de anlatma fırsatı yakaladı.
Sektörün en önemli isimlerinden Ahmet Nazif Zorlu ile önceki başkanlardan Yaşar Küçükçalık’ın bu toplantıya katılması çok önemli bir destek olarak algılandı.
TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı bu buluşmada Ahmet Nazif Zorlu’nun şu mesajı çok önemsendi:
. 2000’li yıllarda iki tane ev tekstil fuarı vardı. Bir ülkede ilk defa iki tane dernek aynı gün iki ayrı ev teksili fuarı düzenliyordu.
. Buna çok üzülmüştüm. Bunda birlik olamazsak nasıl başarılı oluruz diye düşünmüştüm ve iki derneğin birleşmesi şartıyla başkan olmuştum.
. 8 sene sonra tek fuar ve tek dernek olarak yolumuza devam ettik. Bugün Türk ev tekstili bir marka haline gelmiştir.
. İhracatımızı yüksek seviyelerde yapıyor olmamız, bu birlik ve beraberlikle olmuştur. Derneğimiz, hiçbir zaman başka bir yön aramamıştır. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi bozmayalım.
Evet 30 yıl önce kurulan TETSİAD birlik ve beraberlik sayesinde bugünkü başarıyı yakalamıştı. Bu başarının devamı da birlik ve beraberliğin sürmesine bağlı… Bunu sektörün en etkili ve yetkili ismi söylüyor.
Bu sözleri seçimin anahtarı olmalı. Kim kazanırsa kazansın sektörün kazanması için bir yol bulunmalı.
TETSİAD’da seçimi kim kazanacak!..
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