Celal Toprak

Ekonomi gazetecileri, Reis Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis’i içlerinden biri gibi görür. Mesleğin duayenlerini yakından tanımış, onlarla dostluklar kurmuştur. Bu yüzden ekonomi gazetecilerinin her yıl düzenlediği geleneksel anma toplantılarında hep vardır.
Mehmet Reis’ten geçtiğimiz günlerde bir mektup aldım. Kısa ama çok anlamlı bir mektup şöyle başlıyordu:
“Pandemi, tarım ve gıdanın ülkeler için kritik olduğunu ve tedarik zincirinin güvenli biçimde sağlanması gerekliliğini ortaya koydu. Tüm dünya ülkeleri küresel gıda krizi endişesiyle gelecekte kıtlık yaşamamak adına tarım ürünleri ve gıda arzı için acil tedbirler alıyor.”
Bu mektuptan sonra düşünmeye başladım. Biz ne durumdayız diye. Durumumuzu kim bilirdi? Bu konuyla ilgili en etkili ve yetkili kurum hangisiydi?
En ufak bir tedirginlikte marketlere koşan bizler rafların boşalmadığını, her ürünün yerine yenisinin geldiğini görünce rahatlamıştık. Yeni bir dalga olursa ne olacaktı? İşte bu sorularımın yanıtının en doğru isme sordum.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal’a. Çünkü TMO zor günler için kurulmuştu. Görevi, sıkıntılı günlerde yeterli ürünü hazır tutmaktı. Bakın ne yanıt verdi:
“Kimse merak etmesin. Stoklarımız yeterli. Salgın, afet ve olağandışı hâllerde, gıda maddelerinin tüketimi artmasa da bu ürünlere olan talep artıyor. Bunu çok iyi biliyoruz. İnsanlar tedirginlik yaşadıklarından ihtiyaç maddelerini stoklama yoluna gidiyor. Kuruluşumuz yani TMO ülkemizde herhangi bir olağanüstü durum yaşanması halinde sivil halk ve silahlı kuvvetlerin ihtiyacı için temel gıda hammaddeleri olan buğday ve pirinçte Olağanüstü Hal Stoku tutmakla görevlendirilmiştir. Stok miktarımız yeterli. Nitekim yeterlilik konusunu yalnızca OHAL stoku üzerinden değerlendirmemek gerekir. Kuruluşumuz 1938 yılından beri bu işi yapıyor. 82 yıldır bu ülke ne badireler atlattı. Çok şükür bu süreçlerin hepsinde TMO depoları gıda güvenliğimizin adresi oldu. Allah’ın izniyle de bu vazifeyi sürdürmeye devam edecek.”
Bir de biz marketlere hücum edince fiyatlar da dalgalanıyor. Böyle durumları fırsata dönüştürmek isteyenler çıkabiliyor. TMO’nun elinde yeterli stokun olması bu fırsatçıların hevesini de kursağında bırakıyor. Bilgiyi Ahmet Güldal’dan şu sözlerle alıyoruz:
“Bu nedenle talep artışına bağlı olarak gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların önlenmesi ve gıda krizlerinden en az seviyede etkilenilmesi için üretim ne kadar önemli ise güvenlik stoku oluşturulması da o kadar önemlidir. Diğer yandan ürünlerin sağlıklı depolanması ve depolamadan kaynaklanan ürün kayıpları bu gibi durumlarda daha da önem kazanmaktadır. Kurumumuzun piyasaları düzenleme görevinin yanında diğer önemli bir görevi de olağanüstü haller için stok bulundurmasıdır. Kurumumuz, stoklarını kendi bünyesindeki depolar ile lisanslı depolarda muhafaza etmektedir. Hali hazırda Kurumumuzun depo kapasitesi 3,9 milyon ton, ülkemizde faaliyet gösteren lisanslı depo kapasitesi ise 4,9 milyon ton seviyesindedir. Lisanslı depoculuk sistemi; böyle durumlarda ürünlerin sağlıklı şekilde uzun süre muhafaza edilmesi ve depolama kayıplarının en aza indirilmesi bakımından önemini daha da artırmaktadır.”
Fındık para etti, üretici bahçeye baktı
Ahmet Güldal’dan başka önemli bilgiler de aldık. Bu depo işi aynı zamanda üreticiyi de korumaya yarıyor. Mesela fındık üreticisi ürününü depoda saklıyor ve istediği zaman satıyor. Böylece en iyi fiyatı yakalamış oluyor. Hele sertifika sistemi var ki üretici bunu mutlaka öğrenmeli. Ama fındık ile ilgili lisanslı depo yeterli değil. Sadece Giresun’da depo var. Mutlaka Ordu’da da kurulmalı. "TMO fındıkta devreye girdiği için fındık para etti" diyor Ahmet Güldal ve ekliyor: “Fındık para etti. Üretici bahçeye bakmaya başladı. Dünyanın en değerli ürününü değerine satmaya başladı.”
Biz sahadayız tarladan bereket geliyor
Ahmet Güldal’a stoklar iyi de üretim ne durumda o konuda bilginiz var mı diye soruyoruz… Cevap hazır hem de sahadan geliyor: “ Devamlı sahadayız. En son seyahatimden de yeni döndüm. Hasadın başladığı Adana, İskenderun, Hatay, Şanlıurfa, Akçakale, Kızıltepe, Mardin ve Diyarbakır’da üretim, verim, piyasa fiyatları ve açıklanan fiyatların üreticiler tarafından nasıl karşılandığını yerinde müşahede ettik. Bir sıkıntı yok. 2020 senesi yaşanan tüm olumsuzluklara nazaran ülkemiz için bereketli geçiyor. Özellikle buğday ve arpada yüksek rekolte bekliyoruz.”