Tren-Uçak Rekabeti Kızışacak

Ulaşımın hızlı ve konforlu olması günümüzde her yönetimin öncelikleri arasında yer alıyor.Bu önceliği bir çok ulusta görmek mümkün.Söz konusu bu öncelik bundan 30 yıl önce tren ve uçak arasında, fiyat, sürat ve konfor alanında Almanya'da başlamıştı.Örneğin, Hannover ile Frankfurt arasında işletilen trenlerle, aynı iki kente uçakla mı, yoksa trenle mi daha süratli varılacağı şeklinde ortaya çıkan yarışı trenler kazanmış ve sonunda Alman milli hava yolu kuruluşu Lufthansa da, tren işletmeye ve bu hatta yolcularını trenle taşımaya başlamıştı.



Söz konusu bu yarışta, iki kent merkezinin, tam kalbinde yer alan tren garlarına varan ve burada biten yolculuklar tercih edilir hale gelmiş, ve havaalanına uçağın kalkış saatinden önce varış, orada bekleyiş, tekrar indikten sonra havaalanından kent merkezine trafikle boğuşarak varış gibi unsurlarla boğuşmak istemeyenler, giderek en azından ülke içi yolculuklarda uçaklardan gönüllü olarak vaz geçmişlerdi.



İçinde bulunduğumuz dönemde kısaca özetlemeye çalıştığım bu rekabetle Türk vatandaşları da artık karşı karşıya.Örneğin Marmaray hattı üzerinde oturan milyonlar Ankara'ya giderken, ister istemez treni tercih edeceklerdir.çünkü yeni havalimanına gitmek için katlanılacak eziyet ve zaman kaybını, hızlı trende kullanarak, bir an önce bir kentin kalbinden (İstanbul), diğer kentin kalbine (Ankara) varmak için kullanacaklardır.



Tabii bu hatta yolcusu azalan Türk Hava Yolları da kaybolmaya yüz tutan cazibesini arttırmak için hangi yollara başvuracaktır?.Bunu da zaman içinde bekleyip, göreceğiz...



Çünkü rekabet şartları yeni ve taraflar tarafından henüz hissedilir düzeyde değil...



Tren mi uçak mı...Bu da vatandaşın tercihi olacak.En azından büyük kentler arasında...

