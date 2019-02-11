Türk turizmine renk katan, etkili çok katkı sağlıyan, kültürel folklor etkinlikleri ile yerli-yabancı turistlere, kültürel turizmin en iyi performanslarını sergileyen, kültür turizmin temalarını sentez yaparak sunan, Anadolu Folk Topluluğu Yönetim kurul Başkanı Turizm promoteri Göksenin İleri ile, etno-folklor potansiyeline sahip müze niteliğindeki değerli mekanında, turizmde yeni trendler, yeni hedefler, projeler hakkında söyleşi gerçekleştiriyoruz.Kültürünü muhafaza eden şehirler, her zaman turizm cazibe varlığını sürdürebiliyor, yaşıyabiliyor. Ancak yeni modern teknoloji tuzağına düşerek, kültürünü unutan şehirler, turizm destinasyonundan uzaklaşıyor.Dünya çapında en gelişmiş endüstri, rekreasyon amaçlı seyahat eylemi olan, turizmin son yıllarda en iyi ürünü, kültürel-folklor argümanları olarak önceliği alıyor.Aşırı arama çıktısı ve devlet sınırlarının kaldırılması çağında, kendimizi tanımamız ve tanımlamamız çok önemlidir. Kültürel folklor turizmi-festivalleri, bir ulusa özgü sosyal, etik, estetik, kültürel değerleri bütünleştirdikleri için bir simge olarak hareket eden, somut olmayan popüler kültürün en kapsamlı ve karmaşık unsurlarından birini temsil ediyor. Diğer insanların kültürünü ve yaşam tarzını bilmek, keşfetmek ve denemek isteyen çoğu turist bu simgeyi aramaya ve tatil ve seyahatlerinde keşfetmeye, devam ediyor.Turistleri veya turizm gelişimini çekmek, bir bölgenin farkındalığını, imajını veya profilini yükselmek, folklorun temel anlamlarını kullanmakla mümkündür. İşte bu ritüelleri, el sanatlarını ve diğer yerel ifade kültür biçimlerini, müzik, halk dansları, yeme-içme biçimleri, beslenmesi, gibi daha pek çok dizi kültürel folklor veya folkloristik, fenomenlerin, akademik disiplin içinde sunumuna kendini adamış, ödül zengini, Göksenin İleri, sayısız turizm seyahat acentasının getirdiği gruplara, Türk folklorunu tanıtım hizmetini vermiştir.Göksenin İleri’nin ilk hedefi, zihinlere önce folklorun bir sanat olduğu gerçeğini yerleştirmek. Bunun içinde Çalıştaylarına devam ediyor. Yine bununla ilgili, yakın tarihde, Ankara’da gerçekleşecek, çalıştay hazırlığı içinde.Eylem olarak folklor argümanı, folklor performansı üzerinde olduğu ampirik düzeyde insanlar ve irfan arasında gerçek entegrasyon için anahtar durumundadır..Bu folklorun sosyal temelini, irfanın sosyal ilişkilerde gerçek yeri ve iletişimsel etkileşimde kullanımı açısından kavram yapmaktadır.Performans teorisinde geçerli ve faydalı bir perspektifin, çeşitli kültür ve dinamikleri mevcut olan, folklorun halk ve irfanın bir sentez içerdiği unutulmamalıdır. Folklor organik bir fenomendir. Bir bilgi, bir düşünce tarzı veya bir tür sanat varlığıdır.Folklor sanatsal bir süreç olarak, herhangi bir iletişimsel ortamda bulunabilir; pitoresk folklor, görsel, kinetik veya mim- dramatik oyunlar gibi küçük gruplar halinde sanatsal bir iletişimdir folklor. Yani Folklor Sanatdır.Seyahat güzergahlarına eklenen çevresel cazibe, folklor kültürü gittikçe daha fazla katalizör oldu. Turist, kültürel folklorun yaratıcı dengesine odaklanarak, dairesel sistemini tanımasıyla, Ulusu, yöreyi, halkını daha iyi anlamaya çalışmaktadır.Folklor, sözlü iletişim ve davranışsal örnek yoluyla büyük ölçüde yayılan geleneksel sanat, edebiyat, bilgi ve pratiktir. Halk gelenekleri, müzik yapmak, dans etmek, giyim, mimarisi, sanat, zanaat, hikayeleri, bilmeceler, şarkı sözleri olan özel etkinliklerle, eşsiz bir turizm ürünüdür.Planlama ve kapsamlı bir modele dayanması gereken, bu etkin turizm ürünü iyi kullanan, duayen isim Göksenin İleri, Turizm Oskarı olarak bilinen Skalite ödülünü ilk alanlarından biri.Festivaller ve özel etkinlikler toplulukların yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır. Yerel halk, hemde ziyaretçiler için önemli etkinlikler ve harcamalar sağlarlar. Yerel toplulukların turist imajını ve sosyal bütünlüğünü arttırırlar. Olayların arka planı ve içeriği çeşitlidir. Ancak en çekici olanı gastronomi ya da gelenekleri, folkloru ve el sanatlarını besleyenlerdir. Çok sayıda ekonomik ve eğlence içerikli olayın ortaya çıktığı otantik folklor ve mutfağa sahip çok medeniyetin hüküm sürdüğü, Etno-kültürel ve etno-folklor potansiyelli Anadolu bu çeşit açısından çok zengindir.Kazancıyla, bu folklorik objeleri çeşitli yörelerden, müzayedelerden, elde ederek mükemmel koleksiyona sahip Göksenin İleri’nin Cibali’deki mekanında eski İstanbul sokak evleri ve sokak satıcıların aletleri, araçları mevcut. Yurt dışında da Türk sokağı-Sokak satıcıları altında gastronominin en güzel hizmetini veriyor.Turizme katkı sağlıyan Göksenin İleri gibi isimlerin çoğalmasıyla Ekonominin umut beslediği turizm haketdiğimiz yerlere geleceği gerçeği unutulmamalıdır.