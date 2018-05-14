20 yıllık başkanı devirdi değişim ödülünü aldı

Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in desteklediği, Gazeteci Celal Toprak ile Yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte organize ettikleri, Kent ve Yaşam Ödülleri’nde TÜRSAB’ta 20 yıldır görev yapan Başaran Ulusoy’u deviren iki kişiden biri olan Hasan Erdem’e değişim ödülü verildi. Jüri ödül gerekçesinde şu satırların altını çizdi:

“TÜRSAB gibi Türk turizminin belkemiği olan bir örgütte değişime önderlik ettiniz. Başından nerede durduysanız sonunda da orada oldunuz. Dik duruşun örneğini verdiniz. İş dünyasında değişimin önderliğini yaptınız. Rüzgara göre değil, sektöre doğrularına göre tavır aldınız, örnek oldunuz bu nedenle jüri ödüllendirilmenizi uygun buldu.”

Sanko Holding ana sponsorluğunda, Armada Hotel’de, 8 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen 14. Kent ve Yaşam Ödülleri törenine, kamu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Ödül alanlar arasında KKTC Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Başakşehir Belediye Başkanı Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Hamit Demir, Nazmi Arıkan, Turgut Torunoğulları gibi iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.

Aralarında bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum örgütü önderlerinin yer aldığı 40 kişilik jüri tarafından belirlenen ödüller, bu alandaki en uzun soluklu etkinlik olarak gösteriliyor.

Gazeteci Celal Toprak tarafından, kanalekonomi’de yayınlanan Kent ve Yaşam programı kapsamında verilmekte olan ödüller, alanında oscar olarak nitelendiriliyor. Proje üretmiş kişi ve kurumları yüreklendirmek ve onurlandırmak amacıyla verilmekte olan Geleneksel Kent ve Yaşam Ödülleri, doğru iş yapmış kişi ve kurumların buluşma noktası haline geldi.



