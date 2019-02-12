2019’un ilk Hint düğünü Antalya’da yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ziyaret ettiği Hint düğününe dünyanın dört bir yanından 650 özel davetli katıldı. 2019 yılının ilk Hint dününde 450’si yabancı 250’si Türk olmak üzere toplam 850 kişi hizmet etti.



Hindistan ziyaretinde yaptığı temaslarda düğün turizmini gündeme getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı Antalya’da ilk meyvesini gösterdi. 2015 yılında G20 kapsamında dünya liderlerini ağırlayan Regnum Carya Otel’de önce gün yapılan görkemli düğünü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da ziyaret ederek, çifte mutluluklar diledi. 650 özel davetlinin katıldığı 2019 yılının ilk Hint düğününe 450’si yabancı 250’si Türk olmak üzere toplam 850 kişi hizmet etti. Hindistan ve farklı ülkelerden aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekip olmak üzere 400 kişinin uçakla Antalya’ya taşınd. Hindistan’ın en varlıklı Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin’in 3 gün 3 gece süren düğünü tüm davetlilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti etkili oldu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin ardından ivme kazanan Hindistan ve Türkiye arasında ilişkiler neticesini düğün turizminde de vermeye başladı. Giderek artan ilgi karşısında dünyaca ünlü Hint Düğünleri için Türkiye ve Antalya bölgesi ilk tercih sırasına yükseldi. Gösterişli, lüks detayların yer aldığı yüksek katılımlı Hint Düğünleri özellikle kış turizmine de yön vererek ayrı bir ivme kazandırıyor.



2019 yılının ilk Hint düğünü



Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan Ahluwalia ve Khaitan aileleri, Hindistan jet sosyetesini Antalya’da ağırladı. Baştan sona tamamen Hint gelenekleriyle gerçekleşen düğün için Regnum Carya Oteli özel bir görsel şov alanına dönüştürüldü. Yılın düğününde Rahit Khan, Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli süper starların yanı sıra Amerikalı R&B yıldızı Akon gibi dünyaca ünlü daha pek çok yıldız sanatçı da ağırlandı. Yılın görkemli düğününe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Regnum Carya Otel Müdürü Tolga Yılmaz, “Otelimizde büyük organizasyonlara, dünyaca ünlü isimleri ağırladığımız dev konserlere, kongre ve fuarlara imza attık. 2019 yılının ilk Hint Düğünü organizasyonu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz ve ülkemizi iyi bir şekilde temsil ettiğimiz için çok mutluyuz” dedi.